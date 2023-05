Wall Street continua a rimanere in stallo: cosa aspetta?

Da diverse settimane i prezzi continuano a muoversi in laterale, e sembrano perdere forza e smalto ancora di più negli ultimi giorni. Cosa sta succedendo e cosa si attende per prendere una direzione decisa? La risposta non è semplice e nemmeno troppo scontata. In situazioni similari i prezzi sono rimasti fermi anche per motivi non specifici. Ora andremo a studiare come regolarsi in un contesto come questo dove Wall Street continua a rimanere in stallo.

Le probabilità a favore

Solitamente una fase laterale inizia dopo una certa direzionalità.

Facciamo un riepilogo così da mantenere un affidabile polso della situazione.

Da inizio anno ai primi di marzo, i mercati internazionali sono saliti con un rendimento a doppia cifra. Poi è iniziato un ribasso che è durato più o meno fino alla fine del mese, per poi lasciare spazio a un vigoroso rimbalzo fino agli inizi di aprile. Da questa data i prezzi si stanno muovendo in orizzontale.

La regole che abbiamo ritrovato nelle serie storiche

Dopo la fine della fase laterale, i prezzi riprendono il tragitto precedente alla stessa. Per questo motivo, riteniamo che presto possa partire una fase rialzista.

A favore di questa tesi ritroviamo altri calcoli sempre basati sulle serie storiche di cui spesso scriviamo su queste pagine: minimo annuale già segnato, nel 2023 non dovrebbe ripetersi il sell in may, il setup del 4 agosto dovrebbe essere di massimo, ecc.

Torniamo al breve termine.

La giornata di contrattazione di martedì si è chiusa in leggero rosso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.561,81

Nasdaq C.

12.179,55

S&P500

4.119,17.

Wall Street continua a rimanere in stallo: cosa monitorare?

Il percorso campione settimanale proiettato è il seguente: minimo al massimo entro martedì, e massimo nella giornata di venerdì. Oggi quindi dovrebbe lasciare alle spalle l’indecisione degli ultimi giorni.

Si continueranno a proiettare rialzi fino a quando regerranno al rialzo in chiusura di seduta i seguenti livelli:

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

11.798

S&P 500

4.049.

Vedremo cosa accadrà.

