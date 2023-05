Chi guadagna di più e chi di meno in Italia: realtà agli antipodi

In questi giorni, dopo il cosiddetto decreto lavoro del Governo, si dibatte molto sulle prospettive lavorative nel nostro Paese. Questo articolo non affronta la questione dell’efficacia o meno dei provvedimenti politici. Tenta invece di fare una semplice fotografia della realtà attuale, in particolare domandandosi chi guadagna di più e chi di meno, oggi in Italia.

Le categorie più in difficoltà

In Italia una percentuale di lavoratori guadagna anche cifre da capogiro, ma purtroppo alcuni hanno difficoltà a giungere anche solo alla fine del mese. Ci sono infatti anche molti lavoratori che guadagnano solo 5-6 euro all’ora, come ad esempio nel settore della ristorazione, dell’agricoltura, della pulizia e della cura della persona. Questi lavoratori spesso si trovano in situazioni precarie e devono lottare per far fronte alle spese quotidiane come l’affitto, le bollette e il cibo. Inoltre, molti di loro non hanno accesso a benefici come le ferie pagate o l’assicurazione sanitaria. Anche se senza di loro taluni servizi, come quelli alle persone non autosufficienti, neppure sarebbero possibili.

Imprenditori e dirigenti

Gli imprenditori sono spesso tra le persone più ricche in Italia e possono guadagnare milioni di euro all’anno grazie al successo delle loro attività. In particolare, gli imprenditori che hanno creato aziende innovative e di successo possono guadagnare molto attraverso le vendite, le acquisizioni o le offerte pubbliche iniziali (IPO) delle loro società. Anche se solo circa il 5-10% degli imprenditori guadagna almeno 2 milioni di euro all’anno.

Parimenti, i managers di grandi aziende possono guadagnare stipendi molto elevati e bonus in base alle performances della loro azienda. In particolare, i managers delle aziende quotate in borsa possono ricevere stock option e azioni che, se l’azienda ha successo, possono portare a guadagni molto elevati. Ed anche i managers di aziende non quotate possono guadagnare molto se la loro azienda ha successo. Anche in questo caso, per percentuli sono simili, solo il 5-10% dei managers di grandi aziende guadagna almeno 2 milioni di euro all’anno.

I professionisti

Tra le categorie di persone che guadagnano di più in Italia ci sono i professionisti di successo come avvocati, medici, consulenti finanziari, ingegneri e architetti. Ma certo, anche in questo caso, non tutti. Questi professionisti sono spesso i migliori nella loro categoria e hanno un portfolio di clienti selezionato e di alto livello. Alcuni di loro, come i consulenti finanziari, possono guadagnare percentuali sui guadagni dei loro clienti, il che significa che i loro redditi dipendono anche dal successo dei loro clienti. Circa il 10% di questi professionisti, in media, guadagna almeno 2 milioni di euro all’anno.

Chi guadagna di più e chi di meno in Italia: gli sportivi

Gli sportivi professionisti possono guadagnare cifre molto elevate attraverso gli ingaggi e gli sponsorizzazioni. In particolare, i calciatori della Serie A italiana possono guadagnare milioni di euro all’anno grazie agli alti salari e agli accordi di sponsorizzazione con grandi marchi. Tuttavia, solo una piccola percentuale di sportivi professionisti guadagna almeno 2 milioni di euro all’anno.

Come spendono i soldi le persone più ricche

Le persone che guadagnano diversi milioni di euro all’anno spesso hanno la possibilità di vivere uno stile di vita molto lussuoso, che può includere la proprietà di ville costose, yacht, jet privati e altre proprietà di prestigio. Questi individui possono anche scegliere di investire i loro soldi in attività come l’arte, i gioielli o l’immobiliare di lusso.

Ad esempio, molte delle ville costose che vengono affittate per prezzi elevati in Italia appartengono a persone facoltose, che non le utilizzano tutto l’anno e le affittano a breve termine come investimento. Alcune di queste ville possono essere affittate anche per 500.000 euro al mese e comunque si tratta di canoni mensili difficilmente inferiori a 50.000 euro. A loro volta i giri d’affari del settore mettono in luce un’altra categoria, che solitamente è ai vertici dei guadagni annuali, quella degli intermediari immobiliari, nel settore luxury estate.

Gli intermediari immobiliari che lavorano con case di lusso possono infatti guadagnare commissioni elevate in base al valore delle proprietà che vendono o affittano. In generale, le commissioni per l’affitto o la vendita di proprietà di lusso sono più elevate rispetto a quelle delle proprietà residenziali comuni. Secondo alcune fonti, gli intermediari immobiliari possono guadagnare mediamente il 3-5% del valore di una proprietà di lusso. Ad esempio, se una villa costa 10 milioni di euro, l’intermediario immobiliare potrebbe guadagnare una commissione di 300.000-500.000 euro per la vendita della proprietà. Fattore che va considerato unitamente al fatto che i contratti di compravendita e di affitto di beni immobiliari di lusso, statisticamente, si concludono in un tempo decisamente inferiore rispetto agli immobili di minor pregio.

Conclusioni

Abbiamo visto chi guadagna di più e chi di meno in Italia. Tuttavia, è importante sottolineare che solo una piccola percentuale di coloro che appartengono a queste categorie riesce a guadagnare così tanto. La maggior parte delle persone che lavorano in queste professioni o hanno un grande patrimonio netto, non guadagna cifre così elevate. Inoltre, è importante sottolineare che la disuguaglianza economica in Italia è ancora molto alta e che la maggior parte dei redditi è concentrata nelle mani di pochi privilegiati. Inoltre, è importante sottolineare che la maggior parte dei guadagni dei ricchi viene investita, dando impulso all’economia e creando posti di lavoro per altre persone.

E comunque i dati confermano che non basta guardare a certe categorie, per intraprendere attività che necessariamente portino a certi risultati. Del resto, come diceva Trilussa, se la statistica ci dice che mangiamo un pollo a testa, questo potrebbe significare che io ne mangio due e un’altra persona nessuno.

Lettura consigliata

Perderà 4 anni di pensione chi a 67 anni commette questo grave errore ma molto comune