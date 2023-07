Fastidiose irritazioni causate dallo sfregamento delle cosce? 5 soluzioni per prevenire bruciori e arrossamenti in estate

In estate lo sfregamento delle cosce è davvero fastidioso e doloroso. Infatti, può provocare irritazioni e arrossamenti della pelle. Ma cosa fare per risolvere il problema? Quali sono i rimedi più efficaci? Ecco 5 soluzioni facili e veloci.

L’estate è una stagione allegra e meravigliosa ma che alcune volte può causare qualche problema. Il caldo e l’afa rallentano le nostre energie e ci fanno sentire deboli e sempre stanchi. Poi con le temperature che si alzano, non possiamo fare a meno di sudare e perdere liquidi. Il cattivo odore e la paura di macchiare i vestiti sono condizioni che ci fanno sentire tremendamente a disagio. E allora via con l’uso smisurato del deodorante e alle varie docce per cercare di trovare refrigerio.

Un fastidioso disagio

Ma c’è un altro disagio che in estate affligge molte donne. Il sudore, la salsedine e i vestiti più leggeri e corti potrebbero causare lo sfregamento della parte interna delle cosce. Provocando arrossamenti e dolorose irritazioni.

Un problema molto comune e che non riguarda solo le persone in sovrappeso. Infatti, basta avere un interno coscia poco tonico, una pelle sensibile o semplicemente camminare e correre spesso, per avvertire questo disagio.

La frizione della pelle con il tessuto oppure con la pelle stessa provoca delle dolorose eruzioni cutanee, che potrebbero trasformarsi anche in bolle e croste.

Ma niente paura ci sono delle soluzioni facili e veloci per prevenire queste irritazioni.

Innanzitutto, cerca di utilizzare degli indumenti dai tessuti traspiranti come il cotone e il lino. Evita quelli sintetici che non fanno altro che aumentare la sudorazione. Inoltre, assicurati che gli indumenti non abbiano delle grosse e fastidiose cuciture nella parte dell’interno coscia.

Fastidiose irritazioni causate dallo sfregamento delle cosce? Ecco le soluzioni più efficaci

In commercio ci sono molte creme e spray anti-sfregamento che sono davvero efficaci. In particolare, balsami in stick, molto usati dagli sportivi.

In alternativa puoi acquistare delle fasce elastiche create appositamente per evitare che le cosce si tocchino mentre cammini o corri.

Ma lo sai che anche il semplice talco potrebbe dare un sollievo immediato? Questo prodotto assorbe il sudore ed evita le irritazioni. Naturalmente la sua durata è limitata, quindi dovrai applicarlo più volte durante la giornata.

Puoi usare anche la vasellina. Un prodotto molto versatile e che, in questo caso, ti aiuta ad evitare gli arrossamenti.

Fastidiose irritazioni causate dallo sfregamento delle cosce? Un trucchetto geniale è anche quello di usare degli oli naturali. Ad esempio, l’olio di cocco è fantastico per prevenire le irritazioni da sfregamento.

Come alleviare irritazioni e arrossamenti?

Lo sfregamento provoca fastidio e bruciore. Per cercare di ridurre il dolore potresti usare un gel a base di aloe vera. Dall’azione antinfiammatoria e lenitiva.

Oppure una crema alla calendula dalle proprietà emollienti ed idratanti.

Inoltre, cerca di tenere la pelle sempre ben asciutta, tamponando la zona arrossata e non sfregando. Non utilizzare un detergente aggressivo, ma usane uno delicato e neutro.