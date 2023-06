Vacanze estive in Italia indimenticabili con queste 5 esperienze strane da provare almeno una volta nella vita

Il caldo comincia ad aumentare e si sognano posti bellissimi dove andare in vacanza. Spesso di prenotano le solite località per trascorrere dei giorni sereni. Quest’anno potremmo pensare anche a delle attività diverse. Di seguito ne scopriremo alcune molto interessanti.

É iniziata l’estate e si inizia a programmare le prossime vacanze. Forse qualche genitore attende che i figli terminino gli esami di maturità. Altri si affrettano a completare degli impegni presi e stilano già la lista delle cose da mettere in valigia.

Le mete più gettonate sono il mare e la montagna. Si cerca di risparmiare approfittando di alcune offerte o prenotando con largo anticipo. Se vogliamo arricchire le nostre giornate in molte Regioni possiamo fare delle cose eccezionali.

Vacanze estive in Italia indimenticabili con queste 5 esperienze strane e adrenaliniche

Ogni anno tanti desiderano rilassarsi su spiagge dorate, nuotare in acque trasparenti e mangiare cibo tipico. Chi però si annoia facilmente potrebbe provare qualcosa di speciale. Se amiamo il volo ci sono due attività molto interessanti da provare.

In alcune Regioni italiane come ad esempio in Toscana, Emilia Romagna e in Veneto, sono tante le attrazioni turistiche. Dovremmo aggiungere anche la possibilità di far voli in mongolfiera. Sorvolare terre meravigliose piene di città d’arte, fiumi e colline sarà davvero entusiasmante.

Per un volo ancor più adrenalinico c’è la zip line. Si tratta si una teleferica, un cavo di acciaio sospeso tra due rilievi. Con una imbracatura apposita ci si lancia nel vuoto a una velocità che supera a volte i 100 km/h. Troviamo la zip line ad esempio in Piemonte sul Lago Maggiore e in Lombardia nella Valtellina. In Basilicata c’è quella che unisce Pietrapertosa a Castelmezzano.

Altre cose strane da fare in vacanza

Volendo restare con i piedi per terra ci sono tanti labirinti da visitare. Uno si trova a Fontanellato, vicino Parma. Il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci sarebbe il più grande del mondo fatto da piante di bambù. L’atmosfera è davvero magica nei sui sentieri. Il parco accoglie anche mostre e concerti durante l’anno.

Tra quelli presenti in Sicilia ricordiamo il Labirinto di Arianna in calcestruzzo vicino Messina e quello di Donnafugata in pietra a Ragusa.

I golosi che si trovano in vacanza in Umbria potrebbero vivere un’esperienza diversa a Perugia. Qui si trova infatti un hotel dedicato al cioccolato con stanze a tema.

In vacanza con i bambini si potrebbe considerare di trascorrere un giorno intenso in un parco avvenura. Magnifici spazi verdi ospitano di solito percorsi sospesi, giochi d’acqua e divertimenti per ogni fascia di età.

Renderemo quindi le nostre vacanze estive in Italia indimenticabili con queste 5 esperienze strane e particolari.