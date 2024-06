Vuoi una casa al mare in Sardegna a poco? In questa provincia costano meno e le sue spiagge sono bellissime

La Sardegna è una delle regioni italiane più rinomate per le sue splendide spiagge. Con l’arrivo dell’estate, tante persone sono alla ricerca di una meta per le loro vacanze o comunque di una casa da acquistare per trasferirsi lì durante le ferie, quindi per settimane o addirittura mesi in alcuni casi. Dove comprarla? A volte, i prezzi di una casa al mare tendono ad essere molto elevati. Tuttavia, cercando bene, è possibile trovare luoghi in cui le case tendono ad avere prezzi più bassi. Un esempio è proprio la provincia sarda di cui scriveremo a breve. Ricordiamo che il prezzo medio per un appartamento in Italia è di circa 2.000 euro al metro quadrato.

Vuoi una casa al mare in Sardegna a poco? In questa provincia costano meno

La Sardegna è nota per il mare cristallino e per le bianche spiagge, meta di turisti provenienti dal resto d’Italia e spesso anche dall’estero. Tra le province in cui acquistare una casa costa di più ci sono Cagliari e Sassari, dove i prezzi per un immobile ammontano rispettivamente a 2.097 e 2.792 euro al metro quadrato.

Ma dove costano invece meno? La risposta è semplice: nella provincia di Oristano. Lì, infatti, il valore di una casa ammonta a poco più di 1.000 euro al metro quadrato. Un prezzo incredibilmente basso per gli standard italiani.

Quali sono le migliori spiagge di Oristano

In questa provincia ci sono numerose spiagge note per la loro bellezza. Ad esempio, la splendida Is Arutas o Mari Ermi. Entrambe sono amatissime sia dalla gente del posto che dai turisti, che ogni estate le affollano. Per non citare, poi, la bellissima San Giovanni di Sinis.

Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta. Ovviamente, più la casa è vicina al mare più il costo potrebbe aumentare, tuttavia, come abbiamo visto, la media dei prezzi in questa provincia tende ad essere piuttosto bassa.

