Il mondo del collezionismo è molto variegato e riguarda i più diversi ambiti. A volte, oggetti apparentemente banali possono rivelarsi di estremo valore per una nicchia di persone che sono disposte ad acquistarli a cifre che in molti definirebbero folli. Un esempio? Dei francobolli o delle vecchie macchine per cucire, che sono in realtà dei veri e propri pezzi di storia. Oggi, tuttavia, scriveremo di un oggetto ancora più inaspettato: un semplice album di carte. A tutti sarà capitato di giocare almeno una volta con le carte Panini, raffiguranti i calciatori più famosi al Mondo, o anche di collezionarle. Tantissime persone, infatti, spendono molti soldi per acquistarne il più possibile e completare le proprie collezioni. In pochi lo sanno, ma c’è un album specifico che vale davvero molti soldi rispetto alla media. Il motivo? Ovviamente, la sua tiratura estremamente limitata. Scopriamo di quale si tratta.

È un semplice album di carte Panini, ma il suo valore è incredibile

Negli ultimi anni si parla sempre di più di calcio femminile. Infatti, sta pian piano acquisendo notorietà, grazie anche ad alcune calciatrici che hanno cominciato a far parlare di sé per la propria bravura tecnica. Nel 2011, Panini aveva già deciso di dedicare un album alla Coppa del Mondo del calcio femminile disputata in Germania. Al suo interno ci sono 23 figurine estremamente rare.

Il costo

Essendone state prodotte pochissime copie e non essendo al momento acquistabile, il valore di questo rarissimo album è salito incredibilmente. Fino a poco tempo fa, ammontava a circa 300 euro. Adesso, invece, viene venduto a prezzi ben più alti, che vanno dai 1.500 ai 2.000 euro. Insomma, è un semplice album di carte Panini, eppure alcuni appassionati sarebbero disposti a spendere una cifra folle pur di entrarne in possesso e aggiungerlo alla propria collezione.

