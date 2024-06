Il mondo del collezionismo è molto vasto e riguarda anche oggetti che nessuno si aspetterebbe valere cifre elevate. Un esempio? Vecchi francobolli. Ma non soltanto. Anche giocattoli, macchine da cucire e da scrivere hanno un grande valore agli occhi di alcune persone. Sono infatti veri e propri pezzi unici, testimonianze del passato di cui in tanti sono alla ricerca. Come in molti sanno, ad esempio, ci sono numismatici alla ricerca di quante più monete rare possibili. A breve tratteremo di una 2 euro rara, nata per commemorare un evento ed emessa in tiratura limitata. Per questa ragione, con il passare del tempo ha assunto un valore molto elevato.

Hai questa 2 euro rara? Allora puoi metterti in tasca ben 1.000 euro

Sembra incredibile, ma una semplice moneta da 2 euro può essere rivenduta a molti più soldi. Di quale si tratta? Ci stiamo riferendo ai 2 euro Monaco 2007 emessi per commemorare la nascita della Principessa Grace Kelly, amatissimo personaggio pubblico.

La loro rarità è R2 e secondo i siti specializzati sono le monete da 2 euro più rare tra tutte le commemorative. Infatti, sono anche quelle che vengono rivendute al valore maggiore e cioè 1.000 euro. Possono essere riconosciute proprio per l’incisione del profilo della splendida Grace Kelly che è possibile ammirare sul retro.

Alcune importanti avvertenze

Per essere certi di avere tra le mani un esemplare originale, è sempre bene far valutare la moneta da un esperto. Quest’ultimo potrà accertarne l’autenticità. Inoltre, ricordiamo che è anche importante che la moneta sia Fior di Conio e dunque non sia mai stata davvero utilizzata.

In caso contrario, il suo valore potrebbe essere decisamente minore rispetto a quello che abbiamo riportato in precedenza. Hai questa 2 euro rara? Allora rivendila. Ti raccomandiamo però di rivolgerti, sia per l’acquisto che per la rivendita di monete rare, a siti di numismatica.

Lettura consigliata

2 macchine da scrivere di grande valore per i collezionisti, rivendile a peso d’oro