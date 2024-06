Previsioni per la prossima settimana per il cambio euro dollaro-Foto da pixabay.com

Mentre i mercati azionari sembrano giunti in un punto di stasi, per quanto riguarda le valute la situazione sembra più chiara. Infatti, come leggeremo nei prossimi paragrafi, le previsioni per la prossima settimana per il cambio euro dollaro non solo per il breve termine, ma anche per il lungo, sembrerebbero a favore della valuta americana.

La mossa della FED da un commento di Ebury

La Federal Reserve ha inviato un segnale aggressivo al mercato, permettendo al dollaro di recuperare parte delle perdite subite dopo i dati sull’indice dei prezzi al consumo. Come previsto, la riunione del FOMC non ha comportato cambiamenti nella politica monetaria, mantenendo il tasso sui Fed Funds stabile tra il 5,25% e il 5,50%. Il presidente Powell ha accolto positivamente i dati sull’inflazione, che a maggio hanno visto quella core scendere al 3,4%, un minimo triennale.

I membri del FOMC prevedono tagli nel 2024, ma Powell ha sottolineato la necessità di maggiore fiducia nell’inflazione prima di allentare la politica monetaria. Le modifiche alla dichiarazione del FOMC sono state modeste, con un miglioramento dell’inflazione riconosciuto ma con proiezioni aumentate marginalmente: l’inflazione PCE prevista al 2,6% e la PCE core al 2,8% per fine 2024. L’attività economica è definita “solida” e le previsioni di crescita del PIL reale sono invariate.

L’aggiornamento del “dot plot” ha mostrato una revisione al rialzo per il 2024, suggerendo un solo taglio dei tassi quest’anno rispetto ai tre previsti a marzo. Questo ha sorpreso i mercati, che si aspettavano due tagli. Dei diciassette membri votanti, otto prevedono due riduzioni dei tassi, sette ne vedono uno solo e quattro nessuno. Powell ha dichiarato che la maggior parte dei membri non ha modificato le proprie proiezioni sui tassi dopo i dati sull’IPC.

Il “dot plot” di giugno quindi indica una divisione tra i funzionari della FED sulla scelta di una o due riduzioni dei tassi nel 2024. I mercati continuano a prevedere due tagli, con 45 punti base di riduzione entro la fine di quest’anno.

Previsioni per la prossima settimana per il cambio euro dollaro

Il cambio negli ultimi giorni si sono mosse in area 1,07. Da inizio anno, hanno segnato il minimo a 1,061 e il massimo a 1,1054. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso/laterale, mentre i nostri oscillatori risultano appiattiti con segnali contrastanti fra di loro. Questo lascia presupporre che si potrebbe assistere a una fase laterale dei prezzi nel breve termine. La tenuta nei prossimi giorni di area 1,0916 (massimo della settimana del 3 giugno) potrebbe portare i prezzi verso 1,061 (minimo della settimana del 15 aprile). Sotto questo livello si potrebbe assistere a un’accelerazione ribassista con obiettivo entro pochi mesi in area 1,02. In quest’ area passa una trend line fatta partire dai minimi dei mesi scorsi.

