Vuoi una casa a Posillipo? Ecco quanto pagheresti per acquistarla o affittarla

Posillipo è uno dei quartieri più prestigiosi di Napoli, famoso per la sua bellezza naturale, le sue ville storiche e la vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Situato sulla collina omonima, questo quartiere offre un mix perfetto di storia, cultura e lusso, rendendolo una delle zone residenziali più ambite della città. Tra i luoghi più iconici del quartiere vi è il Parco Virgiliano, un’area verde che offre una vista panoramica su Napoli, il Vesuvio e le isole del Golfo. Questo parco, con i suoi sentieri ombreggiati e i belvedere, è un’oasi di tranquillità per residenti e turisti. Un’altra attrazione di Posillipo è Marechiaro, un piccolo borgo di pescatori famoso per la sua scogliera e la storica “Fenestrella”, una finestra affacciata sul mare celebrata in molte canzoni napoletane. Per tutti i motivi che abbiamo illustrato e anche molti altri, in tanti vorrebbero acquistare o affittare una casa in questa zona. Ma quanto costa? Scopriamolo.

Vuoi una casa a Posillipo? Ecco quanto pagheresti per acquistarla

Posillipo è una delle zone più costose di Napoli. Gli immobili qui sono spesso caratterizzati da ampie metrature, terrazze con vista mare e finiture di lusso. Secondo le ultime rilevazioni, i prezzi delle case a Posillipo possono superare i 5.000 euro al metro quadro, rendendolo un quartiere accessibile solo a pochi fortunati. Il prezzo medio è però di 5.022 euro al metro quadrato.

I prezzi vanno, precisamente, dai 2.725 euro ai 5.534 euro al metro quadrato per le case di maggiore valore. Secondo il noto portale Immobiliare.it, rispetto a luglio 2023 il costo medio di una casa sarebbe diminuito di circa lo 0,50%, passando da 5.054 a 5.022 euro al metro quadrato.

Vuoi una casa a Posillipo? Potresti anche scegliere di affittarla piuttosto che comprarla. Vediamo dunque quanto si pagherebbe in questo caso.

Affittare una casa in questo splendido quartiere

Il costo medio per un affitto a Posillipo è di 18 euro al metro quadrato. I prezzi partono da circa 6.50 euro al metro quadrato.

Nonostante i costi elevati, Posillipo continua ad attirare acquirenti grazie al suo mix di bellezze naturali, storia e tranquillità. È un luogo che incarna perfettamente l’essenza di Napoli, con il suo carattere unico e la sua atmosfera inconfondibile. Vivere a Posillipo significa immergersi in un mondo di eleganza e tradizione e avere il mare sempre all’orizzonte. Infatti, si tratta di una località di mare e che tantissime persone scelgono per le proprie vacanze oltre che per acquistarvi casa.

