La maggior parte dei lavoratori prende le ferie ad agosto, ma non è così per tutti. C’è chi invece lo fa a settembre e potrebbe pertanto essere alla ricerca di mete economiche in cui andare a soggiornare per godersele. Fortunatamente, è il mese perfetto per una vacanza economica in Italia: le folle estive sono un ricordo e i prezzi scendono notevolmente. Se stai programmando le ferie in questo periodo, ecco tre mete italiane dove potrai trascorrere una vacanza indimenticabile senza svuotare il portafoglio.

Prendi le ferie a settembre? Ecco 3 mete italiane in cui andare in vacanza spendendo poco: Rviera del Conero, Marche

La Riviera del Conero è una delle gemme nascoste d’Italia, con spiagge incantevoli, acqua cristallina e pittoreschi borghi affacciati sul mare. A settembre, i prezzi degli alloggi e dei ristoranti sono molto più bassi rispetto all’alta stagione. Un soggiorno in un B&B a Numana o Sirolo può costare intorno ai 50-60 euro a notte per una camera doppia. Anche le spiagge meno affollate consentono di godere della bellezza del luogo in totale relax, con la possibilità di fare escursioni a costi contenuti nei parchi naturali circostanti.

Salento, Puglia

Il Salento, con le sue spiagge caraibiche e i suoi borghi storici, è una delle destinazioni più amate d’Italia. Tuttavia, a settembre, i prezzi si abbassano drasticamente rispetto all’agosto affollato. A Lecce, Gallipoli o Otranto, è possibile trovare alloggi a partire da 40-50 euro a notte. Inoltre, il clima è ancora perfetto per il mare, ma senza la calca estiva. Potrai gustare la cucina locale, famosa per la sua semplicità e bontà, con un pasto completo in una trattoria tipica a partire da 15 euro.

Umbria

Se ami la natura e la tranquillità, l’Umbria è la meta ideale. Settembre è perfetto per esplorare i borghi medievali, le colline e i laghi di questa regione. Assisi, Perugia e il Lago Trasimeno offrono panorami mozzafiato e una ricca offerta culturale. Gli agriturismi umbri, con sistemazioni confortevoli e spesso dotati di piscina, offrono soggiorni a partire da 45-55 euro a notte. Inoltre, la cucina umbra, con i suoi piatti rustici e genuini, è accessibile a tutti, con cene complete che non superano i 20 euro a persona.

Settembre è il mese ideale per chi cerca una vacanza economica e rilassante in Italia. La Riviera del Conero, il Salento e l’Umbria offrono paesaggi incantevoli, cultura, mare e gastronomia a prezzi accessibili, permettendoti di godere di una vacanza da sogno senza spendere una fortuna. Dunque, prendi le ferie a settembre? Una delle mete che ti abbiamo proposto potrebbe essere l’ideale per una vacanza divertente ed economica!

