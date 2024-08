Inizia una settimana molto importante per i mercati: cosa accadrà fino al 19 ottobre? Focus su euro dollaro e NVIDIA

Cosa attendere da ora in poi? Il rialzo delle ultime due settimane è stao forte, e ora è giunto a un punto di verifica. Continuerà o meno? Quali saranno poi gli effetti fino al prossimo cluster di prezzo tempo come definito dai nostri algoritmi? Inizia una settimana molto importante per i mercati.

La forza del dollaro potrebbe continuare

Gli analisti di Wells Fargo Investment Institute prevedono che, nonostante i futuri tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, il dollaro statunitense rimarrà forte. Questa previsione si basa sui differenziali dei tassi di interesse, sulle condizioni economiche globali e sulla forza del dollaro rispetto ad altre valute principali. Anche se altre Banche centrali, come la Banca Centrale Europea e la Bank of Japan, ridurranno i loro tassi, i differenziali a favore del dollaro persisteranno, sostenendone il valore. Inoltre, la relativa forza economica degli Stati Uniti rispetto ad altre economie, come l’eurozona, contribuirà a mantenere il dollaro elevato. Di conseguenza, si prevede che il dollaro continuerà a essere un punto di riferimento per gli investimenti, rendendo gli asset statunitensi più attraenti rispetto a quelli internazionali o dei mercati emergenti.

Focus sui grafici dell’euro dollaro

Il cambio negli ultimi giorni si è mosso di media di media in area 1,1190, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 1,0601 e il massimo a 1,1201. I prezzi, dopo aver toccato 1,0666 durante la settimana del 24 giugno, sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente. Infatti, hanno segnato poi nuovi massimi annuali. E questo potrebbe essere solo un obiettivo intermedio.

Infatti, l’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale, mensile e trimestrale è impostato in area rialzista e questo lascia ben sperare per il futuro. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato da 1,0666, mentre un obiettivo di medio lungo termine potrebbe essere rappresentato dalla media mobile a 600 settimanae attualmente passante in area 1,1535. Un supporto importante di breve termine invece, è rappresentato dal minimo dell’8 agosto passante in area 1,0881.

Dove potrebbero andare le azioni NVIDIA?

Un analista di Melius ha mantenuto un rating “Buy” per NVIDIA, con un target di prezzo di $160,00, mostrando ottimismo nonostante alcune sfide. Le preoccupazioni riguardano la catena di approvvigionamento e i problemi con i nuovi chip Blackwell, inclusi ritardi dovuti al surriscaldamento, ma la domanda per questi chip dovrebbe rimanere forte nel 2025. Nonostante i ritardi nell’adozione di alcune applicazioni AI, come Microsoft Copilot e GPT-4o di OpenAI, le vendite dei chip H100 e H200 di NVIDIA sono in crescita grazie agli sforzi di addestramento di aziende come Meta e OpenAI.

L’analista ha discusso il potenziale rischio per NVIDIA di mantenere una crescita costante nei trimestri finali del 2025, ma ha anche introdotto uno scenario ottimistico (“Triple Lindy”) in cui NVIDIA potrebbe superare le aspettative e aumentare significativamente i suoi utili per azione, avvicinandosi a $5 entro 18 mesi. Questo potrebbe accelerare il raggiungimento del target di prezzo di $160,00. Inoltre, si segnala l’acquisizione di ZT Systems da parte di Advanced Micro Devices, che potrebbe aumentare la competizione con NVIDIA nel settore dei chip AI. Infine, il prossimo rapporto sugli utili di NVIDIA è atteso come un indicatore chiave per il settore dell’IA.

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Buy con target a 143 dollari con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 10% circa.

Inizia una settimana molto importante per i mercati: i livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 23 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.694

Eurostoxx Future

4.923

Ftse Mib Future

33.754

S&P500

5.634,6.

La settimana, secondo i nostri algoritmi, inizia con il seguente quadro grafico: probabile continuazione della tendenza rialzista se la chiusura di questo venerdì sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.341

Eurostoxx Future

4.844

Ftse Mib Future

33.055

S&P500

5.541.

Inizia una settimana molto importante per i mercati: cosa accadrà fino al 19 ottobre? La data più importante per i prossimi mesi, secondo i nostri algoritmi, è rappresentata dal 19 ottobre. Come si arriverà ad essa? Con un massimo o con un minimo? Questa settimana potrebbe dare indicazioni preziose in merito.

