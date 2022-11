Solo pochi conoscono il segreto per fare un perfetto contouring con soli 3 prodotti di facile uso

Il contouring è una tecnica di trucco che sta avendo sempre più successo nel Mondo, Italia compresa. Chi frequenta i social o internet, infatti, avrà sentito parlare almeno una volta di questo modo di truccarsi.

Non sempre, però, è facile capire subito di cosa si tratta, ed ecco perché oggi vogliamo spiegarlo. Col termine “contouring” si fa riferimento a quel modo di stendere i trucchi sul viso molto vantaggioso.

Infatti, chi sa eseguire alla perfezione questa tecnica, riuscirà a ottenere un viso più fresco e immediatamente ringiovanito. L’obiettivo principale del contouring è quello di marcare e sottolineare la linea degli zigomi, per dare dinamicità e profondità al volto.

Attraverso colori di diverse sfumature e intensità, riusciremo ad avere un viso subito più delineato e seducente. Detto questo, qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un modo di truccarsi molto difficile da realizzare. In realtà, esistono diversi tipi di contouring, che variano anche per livello di difficoltà.

In questo articolo spiegheremo come ricreare questo make up anche a casa, in modo facile e veloce. Ovviamente, non otterremo il risultato delle modelle da passerella, ma probabilmente non è neanche ciò che ci interessa riprodurre. Vediamo, quindi, come avere un viso definito in pochi e semplici mosse.

Solo pochi conoscono il segreto per evidenziale gli spigoli del viso facendolo apparire più definito

Saper usare bene i trucchi dà un enorme vantaggio. Ad esempio, il rossetto del colore giusto potrà far sembrare i nostri denti più bianchi, e non solo.

Col trucco si potranno nascondere macchie della pelle, brufoli, rughe, borse, occhiaie e via dicendo.

Come sollevare e valorizzare gli zigomi col trucco

Concentriamoci, quindi, sul trucco del volto. Il nostro obiettivo sarà quello di definire il viso e, per farlo, dovremo enfatizzare gli zigomi. Queste parti del viso, infatti, creeranno profondità e dei giochi di proporzioni molto interessanti.

Per prima cosa dovremo utilizzare un primer, ovvero quel prodotto utile come base da stendere prima di truccarsi. In alternativa al primer potremo utilizzare dei validi sostituti, ma per gli zigomi non potremo sbagliare.

Per prima cosa dovremo sottolineare la base dello zigomo con un correttore di colore freddo, quasi tendente verso il grigio. Con questo correttore, dovremo segnare una linea in orizzontale, in linea con l’inizio e la fine dello zigomo, senza sfociare nella guancia. Questo ci servirà per creare un primo senso di profondità.

Dopodiché, dovremo utilizzare uno stick più caldo da stendere nel livello superiore, ovvero proprio sullo zigomo. Anche stavolta dovremo segnare una linea orizzontale. A questo punto, dovremo semplicemente sfumare il tutto con una spugnetta per il trucco, picchiettando verso l’alto.

Un po’ di colore sulle guance

Già con questo primo passaggio, potremo notare una netta sottolineatura dello zigomo, in un volto che si sta trasformando. Infine, dovremo semplicemente picchiettare un po’ di blush di colore caldo, come il rosa o il rosso ciliegia, sulle guance.

Anche questo andrà sfumato bene, per evitare brutte chiazze di colore. Alla fine fisseremo il tutto con un po’ di terra e il gioco è fatto. Solo pochi conoscono il segreto per fare questo contouring, ma, una volta scoperto, nessuno potrà farne più a meno.