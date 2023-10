Vuoi trovare lavoro subito e guadagnare molti soldi? Ecco le 3 lauree triennali più richieste e pagate in Italia e all’estero

Molti studenti si trovano in difficoltà a scegliere il futuro percorso universitario. Alcuni non sono sufficientemente informati e finiscono poi per pentirsi della propria scelta. Con questo articolo vogliamo svelare quali titoli di studio conviene conseguire se vuoi fare soldi.

Il mondo del lavoro è sempre in divenire: nascono nuove figure professionali e di conseguenza nuovi corsi di studio.

È una delle scelte più difficili e importanti della vita. Scegliere il corso di studi più adatto e spendibile sul mondo del lavoro può davvero fare la differenza.

Per avere successo nella vita è fondamentale seguire le proprie passioni ed inclinazioni, ma senza dubbio ci sono lauree più richieste rispetto ad altre.

Oggi vogliamo rivelarti quali sono attualmente i titoli di studio maggiormente spendibili e sui quali puntare nel 2023.

Vuoi trovare lavoro subito e guadagnare molti soldi? Ecco come scegliere l’Università giusta

Anteporre i propri sogni al mercato del lavoro o seguire le richieste delle aziende? Questo è senza dubbio dilemma, ma ci sentiamo di dire che un approccio ragionato ed equilibrato è sempre il migliore. Ignorare del tutto quali siano le professioni più richieste sarebbe da incoscienti.

Per scegliere l’università giusta devi definire chiaramente i tuoi obiettivi, informarti sul mondo del lavoro ed individuare i corsi di laurea di tuo interesse. In Italia ci sono moltissime università prestigiose tra cui scegliere.

Attualmente, le lauree triennali più richieste e pagate e che dimostrano un tasso di occupazione elevatissimo a un anno dal conseguimento del titolo sono 3.

Brutte notizie per chi ama le discipline umanistiche, perché nessuna tra queste 3 purtroppo rientra nell’ambito. Scopriamole insieme.

Ecco quelle su cui puntare e che ti faranno trovare lavoro molto più facilmente degli altri

Vuoi trovare lavoro subito e guadagnare molti soldi? Già da qualche anno, hanno preso piede le discipline scientifiche.

Le lauree triennali che ti danno la possibilità di trovare lavoro più in fretta sono informatica e tecnologie ICT, ingegneria industriale e dell’informazione ed economia aziendale. Il titolo di studi rilasciato generalmente ti permette di trovare lavoro molto velocemente. Infatti, dopo un anno dal conseguimento della laurea il tasso di occupazione oscilla tra i 93 e il 96% e c’è anche molta richiesta all’estero.

Ma parliamo adesso di soldi. Quali sono le lauree triennali che ti fanno guadagnare di più? Potrebbe stupire, ma anche in questo caso sono informatica e tecnologie ICT, ingegneria industriale e dell’informazione ed economia aziendale.

Le retribuzioni per questi neolaureati sono nettamente più alte, almeno del 25% rispetto a chi si laurea in altre discipline. Uno stipendio medio netto per i laureati in questi ambiti è di circa 1.800 euro al mese.

Terminiamo svelando invece quali sono i titoli di studio che ti fanno guadagnare di meno. Sfortunatamente, chi si laurea nell’ambito della psicologia,