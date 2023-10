Quanto costa studiare medicina all’Università San Raffaele di Milano? Scopri quanto si spende e come superare il test di ammissione

Tuo figlio vuole fare il medico e vivi a Milano? Senza dubbio la scelta più ovvia ricade sull’Università San Raffaele. Oggi ti spiegheremo quanto costa la retta, come fare ad iscriversi ed anche qualche piccolo trucco per superare il test d’ingresso alla facoltà.

Le professioni medico-ospedaliere sono sempre le più richieste. Iniziare un percorso di studi in medicina è certamente un investimento per il futuro. Tuttavia, l’università comporta sempre dei costi che a volte possono essere anche piuttosto elevati, specialmente se si tratta di atenei privati.

Ecco perché oggi vogliamo parlare dell’Università San Raffaele, ateneo privato con sede a Milano. Fondata nel 1996, quest’università è affiliata all’omonimo Ospedale San Raffaele. L’università si trova al confine tra Milano e Segrate ed è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico.

Qui l’offerta formativa è molto ampia e a partire dal terzo anno è possibile fare un periodo di tirocinio organizzato dall’ateneo. Quest’università è una delle migliori del Paese: è all’8° posto in Italia e al 390° nel Mondo. Scopriamo adesso quanto costa studiare in questo prestigioso ateneo.

Quanto costa studiare medicina all’Università San Raffaele di Milano: ecco quanto spenderai per la retta e il test di ammissione

Come sappiamo, per entrare a far parte della facoltà di medicina è necessario sottoporsi a un test di ammissione. Sfortunatamente, il test ha un costo e nel caso dell’Università San Raffaele di Milano è di 200 euro. Questa tassa ti permette di accedere al test e di partecipare a 2 prove.

Dopo il test si ottiene un punteggio che sarà inserito in una graduatoria: dopo la pubblicazione di quest’ultima scoprirai se sei stato ammesso.

Arriviamo alla nota dolente: le tasse. Sfortunatamente, queste sono piuttosto alte: per l’immatricolazione al primo anno di università il costo è di 18140 euro. Potrai pagare questa tassa in 3 rate. Per il terzo anno, la quota scende leggermente e costa 15140 euro, anche questa da pagare in 3 rate.

Devi sostenere il test? Ecco come passare quello d’ammissione senza impazzire

Abbiamo scoperto quanto costa studiare medicina all’Università San Raffaele di Milano. Visto che anche sostenere il test ha un costo, ecco qualche consiglio per superarlo senza affanni.

Innanzitutto, parti per tempo e inizia a studiare con largo anticipo. Ogni anno si iscrivono moltissime persone al test. Trattandosi di una delle università più prestigiose d’Italia, occorre ottenere un punteggio alto per l’ammissione, poiché i posti sono solo 750.

Acquista dei libri specifici per prepararti al test, fai le simulazioni e cerca le domande degli anni passati. Infine, per aumentare le tue chance di superare il test, potresti seguire un corso mirato di preparazione al test oppure delle lezioni private.