Unicredit e BPER Banca guidano il rialzo del Ftse Mib: i probabili scenari rialzisti

Dopo lo sbandamento registrato nel corso delle ultime sedute di settimana scorsa, le quotazioni del Ftse Mib ritrovano la strada del rialzo. A guidare la riscossa dei tori sono state Unicredit e BPER Banca, in un contesto europeo dove il settore bancario è stato tra i migliori.

Le azioni Unicredit sono pronte a riconquistare lo scettro di migliori da inizio anno? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 16 ottobre in rialzo del 2,59% rispetto alla seduta precedente, a quota 23,005 €.

Era da circa un mese che le quotazioni della banca guidata da Andrea Orcel non registravano una performance così importante. Tanto è bastato per permettere la rottura del primo ostacolo lungo il percorso rialzista mostrato in figura. Se questa rottura dovesse essere confermata, le quotazioni potrebbero continuare al rialzo, ma il vero ostacolo si colloca in area 23,45 €. Questo livello, infatti, già in passato aveva frenato l’ascesa delle quotazioni. Nei prossimi giorni, quindi, bisognerà monitorare con molta attenzione questo livello.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 22,651 €.

Doppio massimo o fuga al rialzo per BPER Banca? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 16 ottobre in area 3,029 €, in rialzo del 2,33% rispetto alla seduta precedente.

Nella coppia Unicredit e BPER Banca quest’ultima è quella messa meglio se si considera la longevità del rialzo in corso. Adesso, però, le quotazioni potrebbero essere arrivate a un bivio. In corrispondenza della resistenza in area 3,039 €, infatti, si potrebbe formare un doppio massimo con un importante potenziale ribassista. Le prossime sedute potranno chiarire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni.

Lo scenario più probabile al rialzo è quello mostrato in figura. I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 2,919 €.

