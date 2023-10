Pensioni, cos’è la nuova Quota 104 del 2024, come funziona, i premi per chi esce a 63 anni invece che a 62

Ed alla fine la Quota 103 pare resterà attiva anche nel 2024, ma con un passaggio ad una specie di Quota 104 ibrida. Si attendono maggiori chiarezze da parte del Governo rispetto alle novità che ieri sono uscite dalla Legge di Bilancio che adesso dovrebbe iniziare il suo canonico iter approvativo. Il pacchetto pensioni della manovra del Governo Meloni che sembrava congelato alle indiscrezioni dei giorni precedenti (conferme in toto per Quota 103, APE sociale e Opzione Donna), non ha lesinato grandi sorprese. E la Quota 103 cambia aspetto. Vediamo come e cosa troveranno adesso i lavoratori per poter sfruttare la misura nel 2024.

Pensioni, cos’è la nuova Quota 104 del 2024 e come funziona

La pensione con Quota 103, almeno secondo le informazioni che ha rilasciato Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia del Governo Meloni, resterà anche nel 2024, ma chi decide di sfruttarla dovrebbe essere pesantemente penalizzato. Non si capiscono bene ancora le entità di questi tagli di assegno, ma il fatto che Giorgetti ha nominato la Quota 104 come principio base e premiale, lascia intendere alcune cose. In primo luogo, fermo restando la finestra di 3 mesi per i lavoratori del settore privato ed i 6 mesi nel pubblico impiego, l’età della misura in effetti sale a 63 anni (prima era a 62 anni). I contributi necessari restano pari a 41 anni. Ecco quindi che la somma di età e contributi passa da 103 a 104.

Incentivi a restare al lavoro e disincentivi ad andare in pensione prima

Chi resterà a lavorare fino a completare la Quota 104, godrà per quell’anno in più del vantaggio dello stipendio più alto secondo i dettami del Bonus contributivo che qualcuno paragona al vecchio Bonus Maroni. In pratica, riversamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore, direttamente in busta paga, con un aumento dello stipendio mensile di oltre il 9%.

Chi invece opta per la Quota 103 di oggi, dovrebbe subire una penalizzazione di assegno, che, cumulata al mancato Bonus sullo stipendio, dovrebbe spingere tutti a restare al lavoro. La misura quindi nasce con incentivi a rinunciarvi ed a posticipare l’uscita. Un trend che si ripete ogni volta che si varano nuove misure e manovre di Bilancio. Il tutto per garantire al Governo di rientrare nei prefissati limiti di spesa. Ecco spiegata per le pensioni, cos’è la nuova Quota 104 del 2024. Una misura che a sorpresa ha fatto capolino nel pacchetto previdenziale della manovra. Bisogna comunque attendere i chiarimenti necessari a questa nuova formula che ad oggi non appare ancora chiara.