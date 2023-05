Per mantenere il peso forma senza rinunciare alla pasta prova questi piatti light e velocissimi

Arrivare in forma alle vacanze ti sembra una sfida troppo difficile? Ecco delle ricette leggere e facilissime, ottime per sentirsi sazie senza sensi di colpa.

Quando ti metti a dieta per superare la prova costume, probabilmente c’è un piatto che sicuramente escludi dal tuo piano alimentare: la pasta. In effetti, le prime cose che vengono in mente quando si parla di alimentazione sana e leggera sono essenzialmente frutta e verdura. Ed ecco che parte la stagione delle grandi bowl di insalata, da arricchire non solo con carote e pomodori, ma anche con uova, tonno, pollo. Come spuntino, poi, non manca mai un frutto fresco, una macedonia o uno snack a base di frutta secca e cereali.

Insomma, nel periodo detox che precede la temutissima prova costume, gli unici sgarri, dolci o salati che siano, vengono limitati al weekend. Certo è, però, che non si può vivere di sola insalata e dunque non sarebbe sbagliato inserire nel piano settimanale un buon piatto di pasta.

I benefici della pasta integrale

Considerando la dieta, si pensa subito al mondo integrale come buon compromesso per mantenere il peso forma senza rinunciare alla pasta. In realtà, non è che di per sé la pasta integrale sia meno calorica di quella raffinata, ma apporta comunque notevoli vantaggi al nostro organismo. Il suo alto contenuto di fibre favorisce non solo il senso di pienezza, ma anche e soprattutto il benessere gastrointestinale e la riduzione dell’indice glicemico. In particolare, il senso di sazietà aumenta quanto più condiamo il piatto con delle verdure. Oltre ad essere ricche di vitamine e sali minerali, le verdure sono anche molto colorate e questo appaga la vista e il palato.

A tal proposito, per beneficiare appieno delle loro proprietà, cerca di cuocerle il meno possibile. Infine, tieni conto che arricchendo il piatto con le verdure potresti riuscire a saziarti anche solo con 60 g di pasta. Per insaporire maggiormente la pasta, puoi addirittura lessarla direttamente con spinaci, broccoletti, cavoli o cime di rapa. Ti basterà poi condirla con un filo d’olio extravergine d’oliva e una spolverata di formaggio grattugiato per gustare un piatto nutriente ed equilibrato.

Per mantenere il peso forma senza rinunciare alla pasta, ecco tutte le ricette perfette per te

Cominciamo con un bel piatto di spaghetti integrali con fiori di zucca tagliati a strisce e pomodorini, da impreziosire eventualmente con della bottarga. Da non perdere anche i fusilli integrali con pomodorini, olive e qualche assaggio di gorgonzola o quelli in insalata con fagiolini e mandorle. Consigliatissime anche le penne integrali con carciofi e ricotta o nella classica combinazione con zucchine e salmone.

Altrettanto semplici ma gustosi sono poi gli spaghetti con pomodorini freschi e burrata o quelli saltati con porri e guanciale. E anche la gramigna, generalmente destinata ad un uso in brodo, può trasformarsi in un piatto goloso ma equilibrato. Provala condita con salsa al formaggio grattugiato e zucchine: sentirai che bontà! Questa salsa a base di formaggio, tra l’altro, si combina bene eventualmente anche con rucola e pistacchi tritati.