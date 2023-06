Sembrerai più alta e magra col costume più alla moda del 2023 amatissimo anche da Giulia De Lellis

Gambe slanciate e lato B più tondo grazie al taglio di questo costume che accentua i tuoi pregi e mette in ombra i difetti.

La scelta del costume non è così semplice e scontata. Quando andiamo ad acquistare un bikini, un trikini o un costume intero, non dovremmo soffermarci solo ed esclusivamente sulle sue caratteristiche. Colore, tessuto e taglio sicuramente sono note importanti da considerare, che indirizzano il nostro gusto e ci spingono o meno verso un acquisto. Il punto è che dovremmo scegliere il modello di costume più adatto non solo al nostro gusto, ma anche (e soprattutto) alle nostre caratteristiche fisiche. Senza essere troppo severi con sé stessi, non c’è nulla di male nel cercare qualche piccolo trucchetto per migliorarci.

E questo piccolo trucchetto può passare anche attraverso un bellissimo costume da bagno. La moda mare per quest’anno non ha dubbi e ha incoronato anche per quest’anno il costume più bello della stagione. Il taglio della parte bassa del costume, infatti, è particolare ed è perfetto per valorizzare le gambe, l’addome e il lato B. Non a caso, anche alcune Vip di casa nostra l’hanno già scelto, come l’influencer Giulia De Lellis.

Sembrerai più alta e magra grazie alla forma di questo slip che sta già spopolando sulle spiagge

La moda ci aiuta a valorizzare il nostro fisico, sottolineando i nostri punti di forza e mascherando le caratteristiche che ci piacciono meno. Chi vuole apparire più snella, ad esempio, potrebbe sfruttare pantaloni e intimo più giusti. E non dimentichiamo di seguire i consigli di Kim Kardashian per venire bene anche nelle foto senza usare filtri.

Ecco come prepararsi al meglio per questa estate

Per quanto riguarda la scelta del costume, invece, non ci sono dubbi sul da farsi. Il modello migliore per andare in spiaggia e sentirsi davvero belle è il bikini con lo slip a V. Questo taglio è furbissimo, per una serie di motivi che ora andremo a spiegare. Lo slip tagliato in questo modo, infatti, delinea la parte bassa della pancia, creando, per l’appunto, una sorta di V. Il ventre sembra subito più scolpito e piatto, ma i vantaggi ci sono anche nella parte posteriore del corpo.

Grazie a questo slip, infatti, i glutei sembreranno subito più tondi e sodi, e il merito è sempre del taglio a V dello slip. Di conseguenza, anche le gambe appariranno più lunghe e tu sembrerai più alta e magra subito.

Il costume più alla moda per l’uomo

Dopo aver parlato del miglior costume per la donna, diamo infine qualche chicca di stile anche per l’uomo. In quest’estate il modello più alla moda in assoluto è il boxer a righe. Si distingue dai soliti modelli per il suo stile vintage e retro, un sapore un po’ nostalgico che ricorda il passato.

Le righe sono ovviamente verticali, bianche e alternate a colori pastello, dal rosa, al verde fino all’azzurro. Con questo modello di costume, ogni uomo sembrerà elegante e raffinato nonostante la sua semplicità.