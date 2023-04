Usare il cioccolato avanzato per la cura di pelle e capelli: ecco la dolce beauty routine delle star

Il cioccolato è il nuovo migliore amico di pelle e capelli: scopri le maschere e gli scrub più profumati e nutrienti.

In questi giorni di festa c’è un solo protagonista indiscusso: il cioccolato. Anche perché, diciamo la verità, non sono solo i bambini che non vedono l’ora di aprire le uova per fare una scorpacciata di cioccolato. Bianco, al latte, fondente, con granella di mandorle e nocciole, caramellato: ce n’è per tutti i gusti ed è impossibile resistere a una tale bontà. L’unico problema è che a volte avanza davvero troppo cioccolato e non si sa mai cosa farne.

Certo, le ricette per riciclarlo non mancano tra muffin, biscotti, torte, dolci al cucchiaio e chi più ne ha più ne metta. Ma è anche vero che non possiamo sfornare un nuovo dolce ogni giorno, perché a lungo andare incide sulla salute e sulla linea. Tuttavia, a proposito di salute, sapevi che si può usare il cioccolato avanzato per la cura di pelle e poi anche dei capelli?

Tutti i benefici del cacao

Forse sai già che il cioccolato fondente, ad esempio, a dispetto di quanto si possa pensare, è un alleato della salute dei denti. Aiuterebbe infatti a prevenire le carie, ovviamente a patto di non esagerare e di scegliere quello con almeno il 70% di cacao. È inoltre risaputo che il cioccolato fa bene anche all’umore, visto che contribuisce alla produzione di serotonina, l’ormone del benessere. Ma il cioccolato può anche diventare un ottimo alleato nella beauty routine di pelle e capelli, ecco come.

Innanzitutto, grazie al suo contenuto di flavonoidi, antiossidanti e sali minerali, il cacao può aiutare a contrastare l’invecchiamento cutaneo. Per gli stessi motivi, poi, il cioccolato può essere usato in trattamenti volti a contrastare la fragilità e l’opacità dei capelli. Andiamo però più nello specifico e vediamo come preparare delle maschere viso e capelli con protagonista il cioccolato.

Usare il cioccolato avanzato per la cura di pelle e anche di capelli con i consigli di Clio MakeUp

Alcuni consigli arrivano direttamente dalla nota beauty influencer Clio MakeUp, che sul suo blog ha dedicato spazio all’argomento. Per quanto riguarda la maschera viso, servono solamente tre ingredienti: 50 g di cioccolato fondente, olio d’oliva e un tuorlo d’uovo. Una volta amalgamato, il composto va fatto intiepidire prima di applicarlo su viso e collo e tenerlo in posa per 15 minuti. A seguire risciacqua con abbondante acqua, meglio se tiepida.

Ma Clio non è la sola a usare il cioccolato per i trattamenti viso e corpo: altri siti di wellness propongono ricette fai da te. Ad esempio, se vuoi preparare una maschera per capelli ti basta amalgamare del cioccolato fondente, 2 cucchiai di yogurt naturale e 2 di olio. Il composto andrebbe applicato dopo la normale routine shampoo e balsamo e lasciato in posa per circa 20 minuti prima di sciacquarlo via. In entrambi i casi, ricordati di provare le maschere prima solo su una porzione di pelle o capelli, per prevenire eventuali irritazioni o disagi.

Infine, se non hai voglia di metterti a impastare scrub di vario tipo, un aiuto arriva anche dalle fragranze. Sono diversi, infatti, i profumi che contengono una golosa nota al cacao dolce e speziata o legnosa e muschiata che potrai aggiungere alle tue maschere.