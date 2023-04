Svelato il trucco naturale per una barba morbida e attraente come quella di Can Yaman

Barba morbida e attraente come quella di Can Yaman-Dal profilo Instagram canyaman

Can Yaman è uno degli uomini più belli del Mondo. Il modello turco, 33 anni, che dopo una brillante carriera universitaria ha deciso di provare l’avventura nel mondo del cinema, divenendo un’icona nel suo Paese. Un viso splendido circondato da una barba che ha fatto impazzire milioni di donne. Vediamo come potrebbe curarla con dei semplici trucchi naturali.

Ovviamente, Can Yaman ha tempo e disponibilità economiche per potersi recare dal barbiere ogni volta che ne sente la necessità. A Roma, dove vive, all’ex compagno di Diletta Leotta non mancano certo esercizi commerciali dove poter curare al meglio la sua barba. Tuttavia, non tutti hanno queste possibilità e allora è possibile ricorrere ai rimedi naturali, utilizzando delle tecniche tanto semplici quanto efficaci. Procediamo con ordine e partiamo dalla soluzione da applicare sulla barba. Quindi vedremo come farla agire al meglio. Non solo chi ha la barba lunga può applicarla, ma è un trattamento che chiunque può praticare.

Prima di descriverlo, però, andiamo a preparare l’unguento da applicare sulla barba. Ci serviranno una piccola boccetta di vetro con contagocce, 2 cucchiai di olio di mandorla e 8 gocce di olio essenziale di lavanda. Versiamo quello di mandorla dentro alla boccetta di vetro, aggiungiamo quello di lavanda, che potremmo anche decidere di modificare con un’altra fragranza, a seconda dei nostri gusti, mescoliamo bene, poi agitiamo e lasciamo riposare per almeno 48 ore.

Svelato il trucco naturale per una barba morbida, setosa e seducente

Dopodiché, utilizzeremo l’olio ottenuto con il procedimento del panno umido per dare vigore e bellezza alla barba. Inizialmente dovremo pettinarla e trattarla con cinque gocce dell’unguento preparato in precedenza. Poi dovremo prendere un piccolo asciugamano, tipo quello da bidet, due pentolini e una griglia. Nel primo contenitore metteremo un bicchiere d’acqua che porteremo a bollire. Nel mentre, bagneremo l’asciugamano sotto un getto di acqua fredda, per poi strizzarlo molto bene, arrotolandolo.

Quindi appoggeremo la griglia sul primo pentolino, vi adageremo sopra il panno e copriremo il tutto con il secondo tegame, in modo che l’asciugamano assorba tutti i fumi. Volendo, anche in questo caso, potremmo aggiungere all’acqua un paio di gocce di olio essenziale di lavanda.

Il procedimento del panno umido, tanto semplice quanto efficace

Dopo qualche minuto, possiamo prendere l’asciugamano, distenderlo e applicarlo bene sulla barba, cercando di andare a coprire tutta la superficie. Teniamo applicato per qualche minuto, quindi, utilizzeremo ancora una decina di gocce d’olio per completare il procedimento. Il calore farà sì che i pori di dilatino e che tutte le sostanze contenute nei due oli possano essere assorbite dalla cute. Ecco svelato il trucco naturale per una barba morbida, lucente, setosa e attraente, proprio come quella di Can Yaman.

Per un trattamento ancor più efficace, potremmo ripetere l’operazione anche due volte consecutivamente. Soprattutto per chi ha una barba particolarmente lunga potrebbe essere indicato. Non farlo, invece, più di una volta a settimana, per evitare che il pelo possa rovinarsi.