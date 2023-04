Fare la piega come dal parrucchiere è un gioco da ragazzi: sveliamo il suggerimento di Megan Fox per ottenere una chioma liscia da far invidia ai migliori stylist

Basta impazzire con bigodini o piastre per capelli! Avere una piega sempre perfetta è facile e veloce se si conosce il metodo usato dall’attrice più sexy d’America.

I capelli sono la cornice del nostro viso, quella che può rendere il nostro look perfetto e impeccabile. Uscire di casa con capelli sempre impeccabili è un vero e proprio sogno per tanti, ma solo pochi ci riescono. Ormai non sono solo le donne a prendersi particolarmente cura della propria acconciatura, ma anche, e soprattutto, lo sono i maschietti. La nostra società, infatti, è sempre più attenta all’estetica e all’immagine, e per questo sembra fondamentale curare il proprio look.

Avere una buona estetica è importante anche per dare la migliore impressione a chi abbiamo di fronte. Diversi studi di sociologia, infatti, hanno dimostrato che, chi si presenta ad un colloquio con uno stile curato e pulito, ha più possibilità di essere assunto. Purtroppo “l’abito fa il monaco“, verrebbe da dire, e sembra essere proprio così.

Per tutti questi motivi, abbiamo deciso di sbirciare tra le abitudini di una delle star più ammirate dello showbiz mondiale, ovvero Megan Fox. L’attrice, oltre ad essere celebre per i ruoli da femme fatale che le sono stati spesso attribuiti, è nota al pubblico per la sua estrema bellezza. Occhi azzurri in contrasto con una chioma mora ondulata e sinuosa, inquadrano un viso a dir poco ammaliante. L’attrice ha svelato quale sia il metodo facile e veloce che usa, anche a casa, per ottenere una piega ordinata e morbida. Capiamoci qualcosa in più.

Fare la piega come dal parrucchiere è semplicissimo: basta usare i 3 prodotti migliori prima e dopo la fonatura

Sulla cura dei capelli sono state scritte pagine e pagine di storia. Esistono consigli su quali siano i migliori shampoo per ottenere capelli morbidi e lucenti, e chi dispensa suggerimenti su piastre, phon, arricciacapelli, ecc.

Sicuramente c’è da dire che il taglio più in voga di questa stagione è quello sfoggiato da Serena Rossi, e su questo non ci piove. Uno dei dilemmi più grandi, soprattutto per chi ha i capelli lunghi, però, riguarda il come fare una bella piega e come farla durare a lungo.

Un’acconciatura che resiste anche alle intemperie

Stiamo vivendo una primavera con un clima a dir poco ballerino. Ondate di gelo, vento e pioggia, in questi giorni, sono gli assoluti protagonisti. Questi fattori, così come l’umidità, sono sicuramente dei grandi nemici della nostra piega, che rischieranno di vanificare tutto se non utilizzeremo i metodi giusti. Per fare la piega come dal parrucchiere, quindi, scopri i segreti di Megan Fox che stiamo per rivelarti.

2 segreti da conoscere

Megan Fox ha svelato di usare 2 prodotti che le permettono di avere una piega liscia perfetta che dura per giorni. Il suo suggerimento è quello di vaporizzare i capelli asciutti con un nebulizzatore. Ma cosa ci mette all’interno? L’attrice ha svelato di metterci della semplicissima acqua profumata alle rose, che prepara i capelli a ricevere la piega, ma non è tutto. Questo semplice prodotto donerà ai capelli anche un buonissimo aroma profumato, il che sarà molto piacevole anche da sentire.

Inoltre, ha rivelato di dividere i capelli in ciocche molto piccole e di utilizzare una spazzola tonda grande. I capelli, in questo modo, riceveranno una piega più accurata, e saranno privi di quelle piccole increspature tipiche di una piega fatta male. Basterà seguire questi piccoli consigli per fare la piega come dal parrucchiere e, soprattutto, farla durare per giorni.