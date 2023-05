Come dimostrare 10 anni in meno: i segreti di bellezza della quarantenne Natalie Portman

I quarant’anni sono un traguardo temuto da moltissime donne. Cominciano a comparire le rughe più profonde, la pelle non è più elastica e non sappiamo che fare. Ma come fanno le VIP e le Star a sembrare più giovani senza la chirurgia? Scopriamo i segreti di Natalie Portman

La conosciamo tutti grazie alle sue numerose e varie interpretazioni al cinema da quando era un’adolescente. La stupenda Natalie è rimasta praticamente la stessa in più di vent’anni di carriera, ma come fa? Vediamo cosa ha rivelato la stupenda icona di bellezza acqua e sapone in una recente intervista. Qual è la sua beauty routine e quali sono i suoi prodotti preferiti?

Come dimostrare 10 anni in meno, viso giovane e fresco anche a 40 anni

Beauty routine e trucco leggero sono i due step fondamentali secondo Natalie Portman. Applica sempre un po’ di crema solare protettiva per evitare l’invecchiamento cutaneo. Basta mischiarla con la crema colorata per un finish leggermente colorito e sano. Se non ti piace truccarti, metti un filo di lip balm e un po’ di ombretto color nude sugli occhi. Per dare quell’aspetto di pelle sana e non grigia metti un po’ di illuminante sugli zigomi. Lei dice di utilizzare un blush fatto in casa con l’acqua di cottura delle barbabietole!

Cura anche i capelli, avere i capelli in ordine e profumati ti fa sembrare subito più giovane. I suoi prodotti top? Shampoo e balsamo di Christophe Robin con estratti di rosa. Poi procedi con la crema corpo, indispensabile per mantenere ben idratato il corpo. Uno scrub ogni mese per eliminare le cellule morte e agevolare la rigenerazione è il massimo.

Non rinunciare a smalto e profumo per sentirti più bella

Smalto rosso o nero, insomma colori decisi anche dopo aver superato i trenta. Non bisogna rinunciare allo stile anche se ormai sei diventata mamma e vai ogni giorno in ufficio. Lo sa bene anche zia Mara, che anche a 70 anni si regala manicure eleganti e dai colori decisi.

E il profumo? Un altro prodotto che Natalie non dimentica mai di usare prima di uscire di casa. Il suo preferito? Miss Dior, suggestivo, floreale e dalle note pepate e mielose è il suo profumo del momento. Dior è un brand che molte VIP amano, soprattutto quelle di taratura internazionale. Ad esempio, Adele, che ha rivelato recentemente di utilizzare ancora Hypnotic Poison come quando era giovane. Ma questi sono solo alcuni profumi sensuali e tra i più buoni che amano le Star di tutto il Mondo.

Quindi, ecco come dimostrare 10 anni in meno senza troppa fatica e senza ritocchini. Certo la genetica e l’alimentazione fanno la loro parte, ma prendersi sempre cura della pelle è fondamentale.