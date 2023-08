Vuoi rilassarti sotto l’ombrellone? Ecco 2 libri imperdibili da portare in spiaggia durante questa estate

Questa estate sfrutta il tempo libero per recuperare questi due libri ricchi di colpi di scena: li divorerai.

Rilassarsi in spiaggia, sdraiati sotto l’ombrellone è il sogno che rincorriamo per undici mesi all’anno. Quando finalmente arriva, quasi non ci sembra vero che stia accadendo sul serio. Molti di noi, quando vanno in spiaggia, non riescono proprio a rinunciare ad un buon libro di lettura. È dimostrato scientificamente, infatti, che leggere è un’attività calmante, che porta il corpo a rilassarsi e lo induce verso l’addormentamento. Ecco perché scegliere un buon libro da portarsi sul bagnasciuga è la vera e propria ciliegina sulla torta. Ma quali sono i libri da non lasciarsi sfuggire quest’anno? Noi ne abbiamo selezionati due, che tutti dovrebbero leggere.

Il primo è un viaggio nei sentimenti e nella storia, il secondo è un vero e proprio thriller. Questi due libri, per ragioni diverse, sono così forti, intriganti ed emozionanti che ci terranno incollati alle loro pagine. Qui i colpi di scena saranno serviti su un piatto d’argento. Scopriamo insieme quali sono i titoli da mettere subito in valigia.

Vuoi rilassarti sotto l’ombrellone? Metti subito in valigia questo romanzo e questo giallo, non te ne pentirai!

Far rimanere senza parole il lettore è, probabilmente, l’obiettivo che si è imposto Fabio Genovesi scrivendo “Oro puro”. Pubblicato il 6 giugno 2023, questo romanzo storico ripercorre le tappe di uno dei viaggi più importanti per l’umanità, ovvero quello verso la scoperta dell’America. In maniera totalmente inedita, l’autore ci fa fare un viaggio sorprendente, che ha come protagonista Nuno, un ragazzino di 16 anni. Per una serie di vicissitudini casuali (ma forse non del tutto), Nuno si ritrova ad imbarcarsi a bordo di una nave, la cui destinazione gli è sconosciuta.

Ed è proprio così che Nuno diventerà il testimone di Cristoforo Colombo nella scoperta del Nuovo Mondo. Ci racconterà questo viaggio all’avventura, ricco di avvenimenti e colpi di scena, che ci terranno incollati alle pagine fino all’ultima parola.

Un thriller che tiene col fiato sospeso

Cambiamo totalmente genere e arriviamo al secondo libro, un thriller che lascia realmente a bocca aperta. Una serie di colpi di scena e tanti eventi inaspettati caratterizzano il nuovo lavoro di Ilaria Tuti, dal titolo “Madre d’ossa”. Come “Oro puro”, anche questo libro è uscito il 6 giugno, ma questa volta ci troviamo di fronte a un libro giallo. La storia ruoterà attorno ad un caso d’omicidio, al cadavere di un giovane uomo e alla vita della profiler Teresa Battaglia. Quest’ultima vivrà in bilico tra ciò che era e ciò che è, a causa della malattia che le colpisce il cervello: l’Alzheimer.

Questa degenerazione non le permetterà di fissare i ricordi e le renderà difficile tenere i ricordi fermi nella sua mente. Questo libro, molto attuale, tocca punti dell’anima molto sensibili e ti conduce verso una sorta di analisi interiore benefica. Ecco perché dovresti portarlo con te in vacanza, per goderne nelle giornate in cui avrai più tempo da dedicare a te. Vuoi rilassarti sotto l’ombrellone? Allora questi sono i libri che ti consigliamo caldamente, per staccare la testa e viaggiare non solo con il corpo, ma anche con la mente.