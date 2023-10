Vuoi guadagnare soldi vendendo qualche mobile antico? Scopri quanto valgono alcune sedie famose e i secrétaire

Una casa modesta o una villa di lusso si arredano seguendo i propri gusti. C’è chi preferisce mobili classici, chi ama quelli moderni. Altri possono collezionare molti pezzi di antiquariato. Se abbiamo in garage o in soffitta qualche vecchia sedia, magari ereditata dai nonni, potremmo ricavare un po’ di soldi.

Quando si compra un appartamento dove vivere da soli o con la famiglia, si pensa ad acquistare elettrodomestici, lampadari, biancheria. Soprattutto pensare all’arredamento può risultare difficile. In base al budget a disposizione si fa il giro dei negozi e si sceglie lo stile preferito per salotto, camera da letto, cucina. Possono in quel momento piacerci dei mobili particolari o antichi da sistemare ad esempio nello studio. Oppure cerchiamo di risparmiare utilizzando vecchie sedie avute in regalo o in eredità. Con il tempo forse abbiamo cambiato idea oppure vogliamo ricavarci dei soldi.

Una storia di successo

Ci sono dei pezzi di arredamento molto apprezzati nel campo dell’antiquariato. Tra tanti ci sono delle sedie. La loro storia risale all’Ottocento. Nel 1853 Michael Thonet fondò a Vienna l’azienda “Gebrüder Thonet”. La sua produzione fu subito caratterizzata dall’uso del vapore per la lavorazione del legno. Eleganti e prodotte in serie, ebbero grande successo soprattutto le sedie. Con il tempo produsse vari tipi di mobili. L’azienda è rinata negli ani Sessanta del Novecento coniugando tradizione con l’innovazione. I prodotti moderni si possono riconoscere da una monetina nella struttura lignea con le iniziali GTV.

Uno dei primi modelli prodotti fu la sedia n.14 con lo schienale di legno curvato. Come riconoscere una Thonet originale? Se si guarda sotto la seduta in vimini dovremmo notare il marchio di fabbrica.

Ecco qualche esempio se vuoi guadagnare soldi vendendo qualche mobile antico

Il valore di queste sedie originali Thonet varia in base all’epoca, allo stato di conservazione e alla complessità della lavorazione. Si partirebbe da circa 300 euro per una Thonet n.14, ma i prezzi possono anche salire sopra i 1.000 euro. Per fare un esempio, su Etsy una sedia originale Thonet da barbiere sarebbe in vendita a 800 euro. Una sedia n.19 costerebbe 550 euro.

L’azienda moderna ripropone i vecchi modelli. Il costo della n.14 prodotta oggi sarebbe intorno ai 400 euro.

Se invece ci ritroviamo in casa un antico secrétaire con ribaltina, in alcuni siti i prezzi sono molto alti. Per esempio, su AnticoAntico&Design ci sono tanti annunci. Un secrétaire dell’Ottocento si venderebbe a circa 900 euro. Uno stile “Luigi Filippo” della stessa epoca avrebbe un valore di 2.500 euro. Modelli più semplici e di epoca più recente si possono trovare anche a meno. Per fare un esempio, su Subito si venderebbero anche al costo di circa 400 euro.

Se vuoi guadagnare soldi vendendo qualche mobile antico puoi cercare in soffitta in particolare questi elementi di arredo.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con i siti e i marchi indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)