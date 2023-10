Case in vendita a partire da 18.000 euro in Molise per vivere in uno dei borghi più belli d’Italia 

Ogni Regione d’Italia può stupire i visitatori con innumerevoli tesori. Possiamo trovare posti ricchi di fascino e bellezza, ma viverci costerebbe caro. Il prezzo degli immobili potrebbe essere proibitivo e chi può cerca altrove una casa da comprare. Scopriamo alcuni annunci interessanti che riguardano il Molise.

Nel nostro Paese una Regione un po’ meno conosciuta rispetto a molte altre sarebbe il Molise. Riserva però tante attrazioni turistiche e tanti borghi da visitare e dove magari acquistare un immobile. Ci sarebbero infatti case in vendita a partire da 18.000 euro in Molise in zone tranquille dove vivere o trascorrere le vacanze. Prima di descriverle, conosciamo meglio questa Regione italiana.

Alcuni posti da visitare

Il Molise è caratterizzato da un territorio montuoso e si affaccia sul Mare Adriatico. Tra i posti da visitare c’è la Riserva di Montedimezzo, per passeggiate e picnic nella natura. A Termoli, oltre al porto, si trovano per esempio la Cattedrale e il Castello Svevo. È molto frequentata in estate. Sulla costa ci sono i trabocchi. D’inverno si può sciare a Campitello Matese.

Tra tante altre bellezze in Molise ci sono alcuni borghi. Ricordiamo Frosolone, Oratino, Pesche. Uno probabilmente dei più noti e tra i borghi più belli d’Italia è Sepino.

Vicino Campobasso, prima di divenire una cittadella medievale, Sepino fu un centro abitato sannita e poi soprattutto romano. Si trovano ancora a testimonianza antichi resti di Saepinum, come la basilica, il teatro, il foro. Merita una visita anche la chiesa di Santa Cristina risalente all’Undicesimo secolo.

Sepino si trova in un contesto tranquillo sulla Valle del Tammaro e vicino al monte Matese. Si potrebbero fare trekking, pesca, canoa, passeggiate a cavallo e anche cure termali. La cucina è semplice e usa prodotti locali, come legumi e formaggio oltre alla carne.

Case in vendita a partire da 18.000 euro in Molise a Sepino

Se si desidera comprare un immobile in queste zone, ci sarebbero degli annunci interessanti. Ad esempio, si venderebbe un quadrilocale di circa 80 m² a Sepino. Dotato di 4 locali e un bagno, sarebbe da ristrutturare e posto al secondo piano senza ascensore. Il prezzo richiesto è di 18.000 euro. L’annuncio letto su Idealista ha il Codice 40781001-97.

Un appartamento di 100 m² con 3 locali e un bagno in buono stato sarebbe in vendita per 25.000 euro. Codice dell’annuncio apparso su Idealista 2321.

Se si cerca un trilocale, uno da 60 m² indipendente al piano terra costerebbe 59.000 euro. Sarebbe dotato di un camino e anche di un giardino con cucina rustica. Il riferimento dell’annuncio letto su Immobiliare è Casa Indipendente a Sepino CB – 09/10/2023.

Dai dati riportati da Immobiliare, infine, ad agosto 2023 il valore degli immobili residenziali era in media di € 1.008 al metro quadro. Il prezzo minimo sarebbe di 965 €/ m² e il massimo 1.022 €/ m².

Per gli affitti si va da 5,41 a 9,24 €/ m².

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di annunci immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci)