Era da maggio che sul Ftse Mib non si vedeva una variazione giornaliera così importante. In questo contesto così euforico un solo titolo azionario, tra i 100 più capitalizzati, ha fatto perdere soldi agli investitori. Stiamo parlando delle azioni AVIO che hanno chiuso in frazionale ribasso. D’altra parte la cosa non deve sorprendere visto che queste azioni perdono oltre il 20% da inizio anno e sono in tendenza ribassista. Cosa potrebbe accadere a queste azioni nelle prossime sedute? Potrebbe, nel giro di poche sedute, materializzarsi un’occasione di acquisto? La risposta all’analisi grafica, ma prima una panoramica sulla valutazione del titolo.

Le raccomandazioni degli analisti

I quattro azionisti che coprono il titolo AVIO hanno un rating medio neutro. Solo uno, infatti, ha dato un rating Compra, mentre per gli altri è mantieni. Se, però, si guarda al prezzo obiettivo medio ci potrebbero essere interessanti prospettive.

Allo stato attuale, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 40%. L’aspetto interessante, però, è che anche nello scenario più pessimistico le azioni AVIO risultano essere sottovalutate di circa il 20%.

Un solo titolo azionario, tra i 100 più capitalizzati, ha fatto perdere soldi in una seduta euforica a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo AVIO (MIL:AVIO) ha chiuso la seduta del 10 ottobre a quota 7,63 €, in ribasso dello 0,13% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Come si vede dal grafico l’impostazione del titolo è saldamente ribassista, ma una svolta potrebbe essere vicina. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono abbastanza vicine al punto dove è massima la probabilità di un’inversione rialzista, area 7,12 €. Questo livello, quindi, potrebbe rappresentare un’ottima occasione di acquisto.

Nell’immediato, invece, un segnale di acquisto potrebbe scattare da una chiusura giornaliera superiore a 7,86 €.

Letture consigliate

Quanto costa cambiare le gomme? La scadenza si avvicina: ecco entro quando devi farlo e come risparmiare