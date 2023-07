Vuoi gerani strepitosi e pieni di fiori fino all’inverno? Otterrai risultati eccezionali con i trucchetti approvati dai fiorai

I gerani sono delle piante meravigliose che colorano i giardini e i balconi. Ma conosci i trucchetti per rendere i fiori eccezionali fino all’inverno? Allora, segui questi semplici consigli approvati dagli esperti.

Che meraviglia i giardini e i balconi in estate. Pullulano di fiori meravigliosi e di colori sgargianti.

Sono tantissime le piante che puoi coltivare in questa stagione. Basta scegliere quelle che più si adattano al clima e al terreno nel posto in cui vivi. E se, invece, non hai il pollice verde, opta per delle succulente facili da coltivare e molto resistenti, sia al caldo che al freddo.

Balconi colorati da fare invidia

Tra le piante più amate ed apprezzare in estate ci sono sicuramente i gerani. Con i loro mille colori diversi sono i protagonisti della stagione. Fioriscono in primavera ma ci regalano la loro bellezza per tutta l’estate e fino all’inverno.

Proprio come le piante rampicanti, anche il fascino dei gerani non passa inosservato. Una pianta perfetta sia per il giardino che per il balcone di casa. Puoi scegliere tra tantissime varietà, tutte facilissime da coltivare.

Prima di svelarti come aumentare la fioritura dei gerani, vediamo quali sono le principali caratteristiche di coltivazione.

È vero che questa pianta è molto resistente, ma per fare in modo che cresca sana e rigogliosa devi seguire delle semplici regole.

Vuoi gerani strepitosi e pieni di fiori fino all’inverno senza spendere soldi? Ecco quello che devi fare

Partiamo dall’esposizione. Il geranio ha bisogno di luce ma non dei raggi diretti del sole, perché potrebbero rovinare i fiori e le foglie velocemente.

Un’altra condizione fondamentale è il terreno. La pianta predilige un misto di torba bruna e bionda e sabbia. Per evitare i ristagni di acqua, metti sul fondo del vaso dell’argilla espansa o della ghiaia.

I gerani sono molto resistenti alla siccità, ma se vuoi dei fiori belli e numerosi, annaffia la pianta con regolarità. Ma senza esagerare.

Il concime giusto è quello che ci vuole

Ecco un passaggio fondamentale, ossia la concimazione. Devi fare molta attenzione a bilanciare bene il fertilizzante per evitare di procurare stress alla pianta. Il concime migliore è quello liquido da diluire in acqua e composto da azoto, fosforo e potassio.

Ma sai che puoi creare un concime fai da te molto efficace? Le bucce di banana sono degli scarti perfetti. Devi solo tagliarle in piccoli pezzi, poggiarle sul terreno e innaffiare la pianta.

Il lievito di birra, anche scaduto, è perfetto per moltiplicare la fioritura dei gerani. Diluisci un cucchiaino di lievito in 3 litri di acqua e innaffia il geranio.

E se vedi i fiori malconci e sofferenti, allora prova a ridurre le irrigazioni. Il terreno potrebbe essere zuppo di acqua.

Vuoi gerani strepitosi e pieni di fiori fino all’inverno? Controlla che non ci siano ristagni e che il vaso abbia i fori di drenaggio. Evita di esporre il geranio ai raggi diretti del sole e verifica che non ci siano parassiti.