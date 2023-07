Tra orsi e tori continua la lotta per decidere le sorti del petrolio-proiezionidiborsa.it

Continua il “non movimento” del prezzo dell’oro nero indeciso sulla direzione da prendere. Infatti, si chiude un’altra settimana interlocutoria per il petrolio che se rimane impostato al ribasso per il medio/lungo periodo, nel breve è costretto all’interno di uno stretto movimento laterale. Solo la rottura di uno dei due livelli che delimitano questo intervallo potrebbero dare una svolta direzionale all’andamento delle quotazioni del petroolio.

Si chiude un’altra settimana interlocutoria per il petrolio: cosa fare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 30 giugno a quota 70,64 $, in rialzo dell’1,12% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo del 2,14% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Settimana a due velocità per il petrolio. Le prime due sono state sostanzialmente al ribasso. Mercoledì il petrolio ha accelerato al rialzo. e giovedì e venerdì hanno confermato la verve rialzista. Tuttavia, la situazione non è per nulla cambiata rispetto alla settimana precedente.

A questo punto per capire cosa potrebbe accadere settimana prossima potrebbero essere decisivi i livelli in area 66,80 $ e 70,96 $. I probabili scenari rialzisti e ribassisti sono indicati dalla linea tratteggiata e continua, rispettivamente.

Time frame settimanale

Su questo time frame c’è poco da aggiungere. Solo la rottura degli estremi della barra della settimana del 1 maggio potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Ricordiamo che i livelli in questione sono: 64,12 $ e 77,12 $.

Time frame mensile

Il mese di giugno ha messo la parola fine a un pattern che non si vedeva da fine 2008/inizio 2009, ovvero sette mesi consecutivi con chiusura inferiore all’apertura. Questo segnale di forza, però, non cambia la sostanza. Le quotazioni, infatti, sono ancora impostate al ribasso e puntano aera 50 $.

Solo il recupero di area 78,83 $ potrebbe dare una spinta alle quotazioni e rilanciare al rialzo il prezzo del petrolio.<

