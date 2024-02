Oggi scade un importante setup mensile e questo potrebbe portare a un’inversione della tendenza in corso e/o a un’accelerazione dei prezzi della tendenza in corso. I prossimi setup scadranno il 12, il 20 e il 29 febbraio. Più volte abbiamo spiegato che negli ultimi 20 anni i nostri cluster di prezzo/tempo calcolati con un nostro metodo proprietario, hanno intercettato punti di inversione/accelerazione con una probabillità del 90%. Oggi, però non vogliamo parlare di previsioni ma di cosa fa guadagnare sui mercati e di quello che conta veramente. Vuoi fare la fine di Jesse Livermore sui mercati?

Chi era

Famosissimo operatore di borsa che divenne ricchissimo con la crisi del 1929. Aumentò poi nel tempo la posta fino a quando incurante dei pericoli e la fortuna gli venne meno, bruciò in Borsa il suo impero. Quello che gli era stato dato dai mercati, se lo sono poi ripresi. Si racconta che si fosse poi suicidato. Frattanto sui mercati c’è chi è stato meno bravo, non ha moltiplicato i pani e i pesci ma ha fatto lavorare il tempo ed oggi è uno degli uomini più ricchi al Mondo. Parliamo di Warren Buffett. Compra mantieni e mantieni e fregatene dei ribassi, perchè poi salirà. Anz, se puoi approfittane incremetando. La regola d’oro è questa: per neutralizzare i momento orribili he verranno metti sui mercati solo quello che non ti servirà per almeno 10 anni.

La probabilità di guadagnare a 10 anni sulle Borse mondiali diversificate in base al PIL è dell’80% circa, a 20 anni del 97%.

Quindi, attenzione caro Lettore a cosa fai. I miracoli in Borsa non esistono e se lo fossero, potrebbero durare poco. Un semplice errore può polverizzare tutto quando si cercano guadagni forti nel breve termine.

Vuoi fare la fine di Jesse Livermore sui mercati? Scenario di breve e lungo termine

I listini azionari hanno chiuso la seduta di contrattazione del 7 febbraio ai seguenti prezzi:

Dax Future

16.997

Eurostoxx Future

4.694

Ftse Mib Future

31.114

S&P500

4.995,06.

Non è cambiata ancora la mappa operativa di breve termine. La tendenza rimarrà rialzista se i prezzi chiuderanno la seduta del 9 febbraio su livelli superiori ai seguenti:

Dax Future

16.865

Eurostoxx Future

4.625

Ftse Mib Future

30.220

S&P500

4.841.

Nel lungo termine, le prevsioni sono che il 2023 ha probabilmente segnato il minimo decennale. Poi si vedrà di volta in volta.

