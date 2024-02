Un titolo che è cresciuto del 600% negli ultimi mesi secondo gli analisti

Come riportato da Forbes, un’azione in particolare ha guadagnato il 600% negli ultimi 13 mesi. Di quale si tratta? Scopriamolo.

Il settore tecnologico si è rivelato di grande importanza nel corso dell’anno appena passato. Sette titoli che ne fanno parte si sono distinti a Wall Street.

Tra questa figurano veri e propri colossi come Amazon, Alphabet, Meta e Nvidia, che hanno avuto notevoli risultati nel corso dell’anno precedente. In alcuni casi stanno continuando ad averne. Si pensi a Meta, che sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro, registrando il suo trimestre più redditizio di sempre, come è emerso dal report più recente.

Il titolo di cui stiamo per parlare, invece, nel 2023 ha pareggiato il notevole rally di Nvidia. Scopriamo di quale si tratta.

Un titolo che è cresciuto del 600% negli ultimi 13 mesi secondo Forbes

Di quale titolo stiamo parlando? Ebbene, il riferimento è a Super Micro Computer, una società di tecnologia informatica fondata del 1993 e con sede a San Jose in California, ma con stabilimenti persino in Taiwan e nei Paesi Bassi. Il suo amministratore è Charles Liang, originario del Taiwan. Egli possiede il 12% delle azioni dell’azienda e che grazie agli ottimi risultati ottenuti potrebbe presto diventare miliardario.

Il motivo di questa crescita improvvisa, come riportato anche da Forbes, sarebbe da ricercare nello sfruttamento di un trend molto importante e cioè quello dell’Intelligenza Artificiale. Non si tratta, d’altronde, dell’unica azienda del settore tecnologico che ne sta traendo grande vantaggio. Quindi, è questo un titolo che è cresciuto del 600% negli ultimi 13 mesi secondo gli analisti della nota rivista Forbes.

Qual è l’attuale giudizio degli analisti?

Marketscreener riporta il seguente:

Numero degli analisti 11 con raccomandazione Buy e target a 592,3. Quindi, ai liveli attuali secodno il consenso medio le azioni sarebbero sopravvalutate di circa il 14%.

A quale prezzo è stato scambiato nelle ultime contrattazioni

Al momento, questo titolo azionario è scambiato al prezzo di 683,6 USD.

A quale indice appartiene?

Super Micro Comptuer appartiene all’indice statunitense NASDAQ.

