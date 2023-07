5 film imperdibili da vedere al cinema questa estate. Per una serata ricca di emozioni 

Se l’estate è fatta di mare e montagna, a sera non c’è niente di meglio che godersi un film. 5 dei film del 2023 sono imperdibili. Scopriamo quali sono.

L’estate è un periodo “fra il romantico e lo stress familiare”. Una specie di commedia a mezza via fra un pezzo di teatro e un cinema da sala. È proprio in questa prospettiva che ci porta il film Asteroid City, commedia un po’ surreale, in Italia da settembre.

Un film d’alieni

Nel film del regista Wes Anderson, ci si trova in una piccola città americana degli anni ’50 situata nel deserto. Qui gli abitanti devono stare in quarantena a causa di strani fenomeni forse di origine aliena. Attori come Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jason Schwartzman, Jeffrey Wright e Tilda Swinton tracciano la trama fra misteri dell’universo e significato della vita. Il tutto con un sottofondo umoristico che fa pensare ma senza appesantire.

Uno da festival

Presentato al New York Film Festival e al Festival de Cannes 2022, il film Showing Up ci fa compagnia questa estate. Si entra con la pellicola di Kelly Reichardt nel mondo degli artisti che vivono a Portland in Oregon. La protagonista è Lizzy (Michelle Williams) che ha in vista la partecipazione ad una mostra. Mentre lavora al progetto deve superare le difficoltà che il quotidiano le riserva.

Si tratta di un incontro fra i nostri ideali e le storie concrete di ogni giorno. I primi sono rappresentati dalle creazioni artistiche della protagonista e i secondi dalle realtà della vita di ogni giorno.

5 film imperdibili da vedere al cinema questa estate anche in compagnia

Non può mancare in questa lista l’ultimo film di Harrison Ford con Indiana Jones e il Quadrante del Destino, uscito al cinema il 28 giugno. Sotto la regia di James Mangold ecco la pellicola che vede protagonista il celebre professore e archeologo Indiana Jones. Fra gli altri attori Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, già presente nel film I predatori dell’arca perduta, e tanti altri attori famosi.

La trama è avvincente come quelle degli altri film. Siamo nel 1969, il momento del ritiro dalle scene del professor Jones. La sua figlioccia ruba il Quadrante, un meccanismo che ha la capacità di viaggiare nel tempo. Pronto a essere venduto al miglior offerente, Indiana si mette alla sua ricerca per recuperarlo, tra innumerevoli avventure. Un film da ricordare.

Uno dal colore rosa

Tra avventure e film con atmosfere metafisiche, eccone uno dedicato al mondo delle bambole e della vita dal colore rosa. Il film Barbie sarà nelle sale a partire dal 20 luglio e attirerà le bambine ma anche i maschietti. Non esclusivamente, perché non è un cartone animato, ma gli attori sono veri, come i due protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, nei panni rispettivamente di Barbie e Ken.

La povera Barbie si ritrova messa fuori dal paese Barbie Land: il motivo è che non è una bambola perfetta. Va in giro così fra il mondo degli umani in cerca della felicità. Un film che prevede da copione un lieto fine.

Un film impossibile

Tra i 5 film imperdibili da vedere questa estate non può mancare quello di Tom Cruise, Mission Impossible, Dead Reckoning Parte Uno. Il film è interessante e attuale anche per l’argomento che tratta. Al centro delle preoccupazione di Hunt e della sua squadra speciale, vi è Entità, un’intelligenza artificiale evoluta fino a diventare autonoma e che ora minaccia il Mondo. Uno scenario non impossibile in un prossimo futuro.

Consigli per un’estate in cui film e libri possono farci compagnia.