Vuoi eliminare i cattivi odori da casa e cucina? Stop a candele e profumatori costosi, questi ingredienti naturali sono i migliori

Grazie a questi rimedi naturali la nostra cucina non avrà più cattivi odori e non spenderemo più tanti soldi per profumatori costosi. Ecco cosa serve e come fare.

Entrare in casa e rimanere inebriato da un buon profumo fresco è sicuramente piacevole. Tuttavia, può accadere che balzi subito sotto il naso un cattivo odore causato dalla preparazione dei pasti. Si pensi all’odore di fritto o del pesce che nonostante le finestre aperte rimane impregnato per giorni. Molti di noi, pertanto, spesso si ritrovano ad acquistare costosi prodotti per profumare l’ambiente che nonostante le promesse, dopo qualche ora svaniscono completamente. Talvolta possono essere addirittura fastidiosi e nauseanti.

In un periodo come questo in cui molti sono alla ricerca del risparmio, i rimedi fai da te oltre ad essere economici, sono anche migliori. Ad esempio contro l’odore di muffa e chiuso dalle tende, può bastare un bicchiere d’aceto. Oltre ad una miscela d’acqua distillata, bicarbonato e qualche goccia d’olio essenziale per mantenerle profumate senza andare necessariamente in lavanderia. Allo stesso modo possiamo avere asciugamani e accappatoi sempre morbidi e profumati a lungo grazie all’aceto e al bicarbonato.

Se vuoi eliminare i cattivi odori da casa e cucina basteranno questi semplici rimedi naturali

La cucina è l’ambiente che sprigiona gran parte degli odori e dove si trascorre gran parte del tempo quando si è in casa. Avere pertanto una cucina sempre curata e profumata è fondamentale per i nostri occhi e per il nostro naso. Tuttavia, nonostante acquistiamo candele e profumatori anche costosi, puntualmente rimaniamo insoddisfatti. Spesso durano davvero poco e acquistarli ogni 3/4 giorni non è proprio conveniente. La soluzione ideale pertanto è affidarsi rimedi naturali. Questi, oltre a durare di più nel tempo, sono economici e ci faranno sentire più soddisfatti perché li avremo realizzati personalmente.

Occorreranno davvero pochissimi ingredienti che spesso sono già presenti nella nostra dispensa. Il primo fra tutti è il bicarbonato che oltre a sconfiggere le macchie difficili è in grado di assorbire i cattivi adori. Basterà mescolarne due cucchiai in circa 400 ml di acqua calda e aggiungere qualche goccia di succo d’arancia o di limone. Versiamo il composto in un vaporizzatore e la nostra casa profumerà di primavera. Per un’altra soluzione cattura odori naturale è unire ai fondi di caffè 5-5 gocce di estratto alla vaniglia. Mettiamo poi il composto in un contenitore di vetro e lasciamo aperto. Grazie ai fondi di caffè, i cattivi odori saranno neutralizzati.

Oltre al bicarbonato, per un profumo più intenso utilizziamo questo prodotto che tutti abbiamo in casa

Se vuoi eliminare i cattivi odori da casa e cucina e preferisci profumi più intensi e orientali, si potrà utilizzare qualche foglia di tè verde. Basterà far bollire dell’acqua con del succo di limone e qualche foglia di tè verde. Dopo, essersi raffreddata, versiamo il mix in uno spruzzino. Infine per un profumo più durevole nel tempo, potremmo utilizzare l’alcool etilico, ne basteranno 10 ml. Pertanto mescoliamo 10 gocce di olio essenziale in mezzo litro di acqua e 10 ml di alcol. Versiamo la miscela in una boccetta di vetro e vi immergiamo i bastoncini di legno. In questo modo la nostra cucina profumerà senza spendere tanto.