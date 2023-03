3 Paesi imperdibili in cui andare in vacanza prima di fare 30 anni: non c’è solo Dubai!

3 Paesi imperdibili in cui andare in vacanza prima di fare 30 anni - proiezionidiborsa.it

Sei molto giovane e hai intenzione di divertirti in vacanza? Ti consigliamo delle mete che dovresti prendere in considerazione per il prossimo viaggio. Specialmente se ci andrai assieme alle giuste compagnie ti divertirai davvero un mondo. Scopri i Paesi che devi assolutamente visitare prima di compiere 30 anni.

Si sente spesso dire che l’età è un numero e siamo ben lungi dal contestare quest’affermazione, che è comunque valida.

Ciò nonostante, bisogna tenere in considerazione che alcune esperienze possono essere godute ancora meglio in alcune circostanze. Ad esempio, quando sei in una fascia di età in cui la spensieratezza è ancora all’ordine del giorno. Insomma, quando hai 20 anni e molto probabilmente non hai una famiglia a cui badare o un lavoro fisso.

Ti suggeriamo dunque 3 Paesi imperdibili in cui andare andare in vacanza almeno una volta e preferibilmente prima di compiere 30 anni.

Budapest, Ungheria

Se ami la vita notturna e vuoi divertirti, Budapest è la meta che fa per te. Posti come Piazza Liszt Ferenc e Raday Utca pullulano di locali di ogni genere e in cui potresti trascorrere serate divertenti e indimenticabili assieme ai tuoi amici.

La città è dotata anche di terme in cui, talvolta, vengono organizzati vere e proprie feste notturne che durano dalle 22 del sabato fino alle 3 di notte.

Ami il teatro e l’opera? Recati al Teatro dell’Operetta nel quartiere VI in Nagymezo 17 e non ne resterai deluso.

Amsterdam, Paesi Bassi

La movida di Amsterdam è una tra le più frenetiche in assoluto. Non a caso, questa città è nota tra i giovani proprio per essere la capitale della trasgressione e del divertimento.

Locali come il Winston Kingdom e il Panama sono perfetti per i giovani turisti alla ricerca di vita notturna. Non devi assolutamente perderti i cosiddetti Bruin bars, in cui gustare la famosissima e apprezzata birra locale.

Ad Amsterdam, tutti i bar chiudono verso le 3 del mattino e diventano pertanto luoghi di ritrovo per tutti i giovani alla ricerca di divertimento e nuove esperienze.

Sei alla ricerca di un giorno preciso in cui andare? Potresti optare per il 27 aprile, durante il quale si celebra il giorno del Re. In occasione di questa ricorrenza, la città si riempie di bancarelle, mercatini e turisti provenienti da ogni parte dell’Olanda e dell’Europa.

3 Paesi imperdibili in cui andare in vacanza prima di fare 30 anni: Ios, Grecia

Si tratta di un’isola sicuramente meno nota rispetto alle altre due che abbiamo citato. Tuttavia, vale la pena considerarla come meta di una possibile vacanza.

È nota per essere una delle mete preferite dei giovani. Infatti, Ios è ricca di spiagge da sogno e con un mare cristallino, nonché di beach bar che allieteranno la tua esperienza. Lungo la strada principale potrai trovare una miriade di pub e discobar in cui trascorrere le serate assieme alla tua comitiva e alle nuove conoscenze che avrai sicuramente occasione di fare.

Tra i locali più famosi c’è il Disco 69, situato nella piazza principale e aperto fino all’alba. Da citare anche lo Scorpion Club, un after-pub che apre alle 3 del mattino e che serve un famosissimo e iconico cocktail, detto Scorpion Sting.

Un’altra buona ragione per andare a Ios? Molti dei locali sono a ingresso libero.

I nostri lettori apprezzano anche

Brusco dietrofront dei mercati: inizio di una correzione o falso segnale?