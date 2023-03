Fan di Dybala e Ronaldo? Ecco cosa mangiano i calciatori della Roma e dell’Al-Nassr

Uno degli sport più diffusi e giocati al Mondo è il calcio. Ci sono tanti campionati che si svolgono in quasi ogni Paese che appassionano i tifosi. Questi si interessano anche dei giocatori più famosi, come Messi e Ibrahimović. Si vorrebbe conoscere tutto di loro, anche ciò che mangiano. Scopriamo cosa preferiscono Ronaldo e Dybala.

Si comincia a tirare i calci nel grembo materno. Molti continuano fin da piccoli nei cortili e nei campetti delle parrocchie. Chi nutre una grande passione per lo sport andrà ad allenarsi nei pulcini di qualche squadra di calcio. Chissà, magari sognerà un futuro in Serie A e il Campionato del Mondo.

Assistere a una partita di calcio è invece più alla portata di molti. Oltre a tifare per la squadra del cuore spesso ci si appassiona anche alle vite dei calciatori. Tra quelli che rimarranno nel cuore di molti abbiamo Maradona, Pelè, Paolo Rossi, ma anche Totti.

Fan di Dybala e Ronaldo? Ecco cosa mangiano i calciatori tra i più famosi al Mondo

In anni recenti abbiamo iniziato ad apprezzare Ronaldo e Dybala. Cristiano Ronaldo in Italia in particolare ha giocato nella Juventus. Dopo un’esperienza al Manchester Utd adesso milita nell’Al-Nassr, in Arabia Saudita. Questo grande campione si sottopone ad un duro allenamento per ottenere il meglio in campo. Oltre all’attività fisica cura anche l’alimentazione. Sembrerebbe preferire cereali integrali, frutta e molte proteine. Uno dei suoi piatti preferiti sarebbe il Bacalhau à Braz. Da buon portoghese, quindi, apprezzerebbe il baccalà, che si trova facilmente anche sulle nostre tavole.

Questo piatto unico è molto saporito. Il pesce si accompagna con cipolle, patate fritte e uova. Un vero trionfo di gusto che rallegra anche le papille gustative di Ronaldo.

Un altro campione straniero molto amato è Paulo Dybala. Di origine argentina, ha giocato molti anni nel Palermo e anche nella Juventus. Adesso “La Joya” è nell’AS Roma.

I piatti argentini che ama Dybala

In alcune interviste Dybala ha ammesso di aver apprezzato nel capoluogo siciliano un piatto in particolare. Si tratterebbe della pasta con l’aragosta. Il giocatore amerebbe anche la pizza, ma non sottile, e anche il sushi.

In cima alle sue preferenze, però ci sarebbero due specialità argentine ossia l’asado, carne alla griglia, e le empanadas. Queste ultime sono delle mezzelune di pasta ripiena. Si possono mangiare con le mani e la ricetta può cambiare da famiglia in famiglia o da una zona all’altra dell’Argentina. Per fare una versione semplice delle empanadas occorrono: una ventina di sfoglie rotonde già pronte;

200 g di carne di manzo tritata;

300 g di cipolle;

150 g di peperoni rossi;

un uovo sodo;

alcune olive verdi denocciolate;

un cucchiaino di strutto o burro;

cumino;

origano;

olio extravergine d’oliva.

Fare scaldare in una padella l’olio e lo strutto e versarvi il peperone e la cipolla tagliati a cubetti. Dopo 10 minuti aggiungere la carne, il sale, le spezie e l’origano. Fare cuocere e alla fine versare in una ciotola. Mescolare con le olive a rondelle e l’uovo sodo a pezzetti. Riempire le sfoglie, chiuderle a mezzaluna e friggere in abbondante olio di semi. Fan di Dybala e Ronaldo? Ecco cosa mangiano i calciatori appena possono togliersi uno sfizio.