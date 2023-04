Rossetto a lunga tenuta per labbra sottili: quello di Meghan Markle spopola anche dopo i 50 anni

Cerchi un rossetto che duri molte ore e doni volume alle tue labbra? Prova quello di Meghan Markle. È ideale per idratare e nutrire in profondità con poche passate. La tua bocca diventerà così morbida e vellutata che non potrai più farne a meno, anche passati i cinquant’anni. Scopri il modello del momento per un trucco perfetto.

Farsi belle è un modo per sentirsi in ordine e stare meglio in mezzo alla gente. Il trucco aiuta sicuramente e un buon rossetto rende il nostro volto attraente. Se vuoi ingrandire le labbra senza esagerare, puoi propendere per un prodotto che farà al tuo caso. Lo ha scelto anche Meghan Markle e il risultato è una bocca impeccabile per tutta la giornata.

Rossetto a lunga tenuta per labbra sottili: la nuance nude di Charlotte Tilbury

I rossetti nude restano un trend attuale e difficile da scalzare. Sono la scelta che ripaga nella vita di tutti i giorni, poiché ci permettono di truccarci senza eccessi. Le sfumature in commercio sono tantissime, ma quella che ti proponiamo la troverai particolarmente azzeccata. Si tratta di Matte Revolution Very Victoria di Charlotte Tilbury. È un prodotto ispirato allo stile dell’ex Spice Girl Victoria Beckham, che ha sfoggiato nelle sue uscite la duchessa di Sussex. Il tratto distintivo è la sobrietà, che permette anche alle over 50 di farsi notare in pubblico con una certa discrezione.

Ma quali sono le sue caratteristiche? Innanzitutto, bisogna premettere che si identifica con un colore leggermente più scuro del classico nude. L’effetto è opaco e si avvicina alla tonalità tortora. La vitamina E contenuta dona nutrimento alle labbra, mentre gli estratti di orchidea e Bixa orellana le rendono più soffici. Gli esteri emollienti sono il tocco finale, in quanto migliorano la sensazione senza scalfire la texture. È un rossetto a lunga tenuta per labbra sottili, visto che chi lo ha provato avrebbe dichiarato una durata di ben 10 ore.

Truccare le labbra a 50 e 60 anni: i segreti dell’applicazione

Anche dopo una certa età si può ancora usare il rossetto in maniera efficace. Il colore giusto va scelto in base alla propria carnagione, mentre l’applicazione dovrebbe seguire alcuni semplici passaggi. Prima di procedere con la stesura, occupati della tua pelle. Procedi con uno scrub o un balsamo, dopodiché distribuisci un velo di correttore per nascondere le rughe.

A questo punto procurati una matita dello stesso colore del rossetto che hai scelto. Usala per definire il contorno, concentrandoti sull’arco di Cupido. Infine, passa il rossetto vero e proprio per rimpolpare e dare consistenza alle tue labbra.