Quanto costano le sneakers da donna di Louis Vuitton? Ecco per quali si spendono meno di 1.000 euro

Le scarpe da ginnastica, anche note come sneakers, sono molto comode e possono essere indossate ovunque. Ecco quanto costano quelle da donna del marchio di lusso Louis Vuitton.

In un mondo in cui la maggior parte delle persone è costretta a risparmiare soldi il più possibile, è da tutti pochi portersi permettere un paio di scarpe di Louis Vuitton. Dopo tanto lavoro, però, si potrebbe volersi togliere uno sfizio o fare un regalo particolarmente costoso ad una persona amata.

Tra ciò che è possibile acquistare ci sono anche le scarpe da ginnastica. Tra le calzature, sono le meno costose in assoluto. Infatti, il costo di un paio di stivaletti o scarponcini va dai 1.060 ai 1.870 euro circa.

Quanto costano le sneakers da donna di Louis Vuitton?

Rispondiamo dunque a questa domanda. Il range di prezzo va dai 810 ai 1.510 euro del modello Sneaker LV Archlight, dalla forma piuttosto particolare.

Vie di mezzo sono il modello Time Out bianco e oro o bianco e blu a 1.020 euro o quelle della linea LV x YK a 1.030 euro. Quindi, ecco svelato quanto costano le sneakers da donna di Louis Vuitton.

I modelli a meno di 1.000 euro

Ci sono alcuni modelli che costano anche meno di 1.000 euro, come abbiamo già accennato. A 910 euro è possibile acquistare, ad esempio, un paio di Sneaker Lous aperte sul retro o le Time Out bianche e blu.

Altrimenti, a 990 euro sono disponibili diverse sneakers, come le Run Away rosa, beige e grigie oppure beige e grigie. In alternativa, è possibile acquistare allo stesso prezzo un paio di Run 55 di diverse colorazioni. Infine, sono disponibili a questo prezzo anche alcuni modelli della linea Time Out, come quelli rosa e bianco e marrone e bianco. Le meno costose in assoluto, tuttavia, sono le Sneaker Frontrow, bianche con dettagli oro. Sono un modello molto semplice, dal costo di “soli” 810 euro.

Insomma, se vuoi comprare delle sneakers Louis Vuitton per donna a meno di 1.000 euro hai l’imbarazzo della scelta. Ce ne sono davvero per tutti i gusti.

Come risparmiare quando si comprano capi e calzature firmati Louis Vuitton

Se vuoi comprare capi scontati di questo marchio, potresti provare ad acquistare dei vecchi modelli messi in vendita su portali come Vinted o Vestiaire Collective, dove potresti pagarli anche 100 o 200 euro in meno. L’unico problema è che nella quasi totalità dei casi saranno di seconda mano. Tuttavia, se riuscissi a trovare un modello che è stato indossato solo qualche volta o che comunque è in ottime condizioni, faresti un grande affare.

