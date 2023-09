Nuovi orologi Scuba della Swatch, 5 colori per 5 oceani: quanto costano e quando utilizzarli, ancora oggi un investimento molto proficuo

Sono orologi ideali per chi ama immergersi in profondità nelle acque calde d’estate o fredde d’inverno. I nuovi modelli sono colorati e possiamo indossarli in diversi giorni della settimana. Sono in grado di soddisfare tutte le esigenze ma rappresentano un ottimo investimento. Ecco perché.

Il Fifty Fathoms è stato creato 70 anni fa per i sommozzatori ed è diventato un vero mito. Bioceramic Scuba ha riprodotto le stesse caratteristiche per dare l’affidabilità dell’orologeria svizzera da immersione alla linea Scuba. La collezione è disponibile negli store della Swatch a partire dal 9 settembre di quest’anno e gli appassionati sono in fermento.

Il modello Arctic Ocean ha il quadrante beige con la stampa del trifoglio rosso su sfondo giallo. Porta la dicitura No Radiations proprio per richiamare la ricca tradizione dei modelli Fifty Fathoms. Il cinturino ha un colore rosso fuoco, l’orologio può essere utilizzato nei primi giorni della settimana, per le prime immersioni, perché è ricco di energia ed è un modello davvero emozionante.

Avventura senza fine

Tra i nuovi orologi Scuba della Swatch il Pacific Ocean è ideale per i giorni centrali della settimana. È quello che utilizziamo più spesso, il cinturino è composto da reti da pesca riciclate, quindi adatto per chi ama rispettare l’ambiente. Il colore mero è vivido, ispirato al Chromodoris Kuiteri che si trova nelle profondità dell’Oceano più grande del Pianeta.

Per il fine settimana utilizziamo l’Atlantic Ocean, tonalità suadenti azzurre e marine, modello ispirato alle tempeste e alle onde incredibili che quest’oceano è in grado di produrre. L’orologio è dotato di sistema di movimento Sistem51. Una perla all’interno della collezione.

Nuovi orologi Scuba della Swatch, il prezzo è interessante

Durante i giorni di festa indossiamo l’Indian Ocean per le nostre immersioni. Colore verde marino ci ricorda le acque cristalline delle mete per le vacanze ma anche i luoghi preferiti in cui vivere le nostre avventure più audaci. I colori creano molti constasti e ricordano le barriere coralline che abbiamo imparato a conoscere durante i nostri viaggi più lontani e impegnativi. Sul retro è riprodotta una stampa digitale della Nembrotha Kubaryana.

Se decidiamo di fare uno strappo alla regola, di non lavorare e recarci al mare per una immersione improvvisata, indossiamo l’Antarctic Ocean. È il modello più estremo ed è ideale per una fuga decisa all’ultimo minuto. Di colore grigio, ha in dotazione un indicatore bicolore che rileva la presenza dell’acqua. È una caratteristica presente negli orologi militari, un dettaglio che fa impazzire i collezionisti degli orologi più prestazionali. Gli elementi contenuti in questi orologi ne fanno veri e propri investimenti proprio perché si possono rivendere a prezzi maggiorati ai collezionisti che li cercano quando escono dal commercio. Il costo di questi orologi attualmente è di 390 euro.