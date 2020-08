Vuoi comprare casa senza anticipo? Ecco come fare! Il team di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, si è soffermato sulle problematiche che girano intorno all’acquisto di una casa.

Quando si decide di comprare un immobile, infatti, sono tanti gli aspetti da tenere a mente. La profonda crisi economica causata dal coronavirus, poi, ha peggiorato la situazione del settore immobiliare, già delicata negli ultimi anni.

Di solito, ad esempio, l’anticipo da versare subito ammonta al 20% del prezzo della casa. Una condizione che non sempre è congeniale alle esigenze dell’acquirente. Dunque, se vuoi comprare casa senza anticipo, ecco alcuni suggerimenti che potrebbero servirti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Usufruire del Decreto Sblocca Italia

Questa prima possibilità è disciplinata dall’articolo 23 del Decreto Legge numero 133/2004, il cosiddetto Decreto “Sblocca Italia”. Tramite queste disposizioni si può riscattare un immobile attraverso il pagamento dell’affitto. Tale affitto deve essere inteso come una specie di canone mensile della durata minima di due anni fino ad un massimo di sette anni.

Un metodo, questo, che consente di entrare subito in casa senza dover anticipare delle somme di denaro. L’affittuario, poi, ha la facoltà di decidere di proseguire con il pagamento del canone. In questo caso, si procede alla trasformazione di quanto già pagato in un deposito. L’affittuario può anche decidere di terminare il rapporto e lasciare la casa.

Tuttavia, è doveroso sottolineare che, di prassi, il canone previsto per queste operazioni è leggermente più alto rispetto ad un affitto normale.

Puoi comprare casa con la formula “Rent to buy”

Già noto in Italia dal 2014, il “Rent to buy” è un’operazione commerciale che consente l’acquisto di un immobile, con una modalità graduale e più vantaggiosa rispetto ai “metodi tradizionali”. In sostanza l’aspirante acquirente può occupare l’immobile prima ancora di averlo comprato. È una sorta di affitto con riscatto, tramite pagamento di un canone.

La compravendita vera e propria, ad un prezzo concordato tra le parti, viene posticipata nel tempo.

Sempre più diffuso il metodo del “leasing immobiliare”

Una variante del “Rent to Buy” è costituita dal leasing immobiliare. Questa formula consente sempre di occupare subito la casa che si intende acquistare, tramite pagamento di un canone. Una volta scaduto il termine, l’immobile può essere acquistato totalmente con un’unica rata finale.

A differenza del metodo precedente, però, il leasing immobiliare risulta conveniente per alcune agevolazioni fiscali.

Ogni anno si può detrarre il 19% di quanto pagato per il canone dalla dichiarazione dei redditi. E’ prevista un’altra agevolazione del 19% per la rata finale.

Comprare casa senza anticipo con il mutuo al 100%

Infine, è possibile richiedere alle banche un mutuo al 100%. Generalmente, opzione riservata ai più giovani che non possiedono particolare liquidità.

Un’offerta allettante anche per le banche che, in cambio dell’agevolazione, estendono i tempi di rientro fino a 30 o 35 anni. Per accedere al mutuo al 100% viene richiesta la presenza di un garante. Nel caso di under 35, coppie e di single con figli, il mutuo al 100% può essere richiesto tramite il Fondo di Garanzia Prima Casa.

Se “Vuoi comprare casa senza anticipo? Ecco come fare” ti è stato utile, leggi anche “Consigli per chi vuole acquistare un immobile all’asta”.