Come pulire i gamberoni seguendo pochi semplici passaggi. Pulire i gamberoni non è difficile, anche se richiede pazienza. Dopo averlo fatto, è bene non buttare gli scarti, che possono essere riutilizzati per preparare il cosiddetto fumetto di crostacei, una salsa densa e corposa. Questa può essere utilizzata per condire e accompagnare altri piatti a base di pesce. Quindi, scopriamo ora come pulire i gamberoni seguendo pochi semplici passaggi.

Come pulire i gamberoni seguendo pochi semplici passaggi

Prima di tutto, bisogna sciacquare i gamberi in acqua fredda. In seguito, si deve provvedere a a rimuovere il carapace. In termini pratici, la parte anteriore del gambero. Se ne toglie prima la testa, piegandola e tirandola fino ad esercitare abbastanza pressione da staccarla. Fatto ciò, non resta che rimuovere le zampette con le dita, strappandole via. In seguito, non resta che inserire le dita nella corazza e strapparla via dalla polpa, cercando di non romperla. In seguito, tocca all’intestino e cioè quel flebile filetto nero. Per toglierlo, bisogna incidere delicatamente il dorso del crostaceo utilizzando un coltello, per poi sollevare l’intestino con un bastoncino, avendo cura di non strapparlo. Deve essere rimosso per intero, prima dalla parte della testa, poi dall’altra estremità. Ora sì che i gamberoni sono pronti per essere cotti! Ma avete idea di come utilizzarli?

Come utilizzare i gamberoni in cucina, ecco alcune idee

Potreste provare a preparare delle linguine con zucchine, gamberi rossi e zafferano. Potreste gratinarli, cuocerli semplicemente in padella, saltarli col cognac, preparare degli scampi all’amalfitana, condirli con salsa di limone o pomodoro. Oppure, per realizzare delle orecchiette con burrata e gamberoni. O per un antipasto assieme all’avocado, un frutto ricco di proprietà. Insomma, possono essere utilizzati nei modi più disparati. Proprio per questo è bene imparare a pulirli bene e nel minor tempo possibile.

