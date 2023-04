Vuoi avere strofinacci sempre puliti e smacchiati senza candeggina? Fai così e non te ne pentirai!

Strofinacci sporchi dopo le feste? Vediamo insieme i migliori rimedi proposti dal web per dire addio alle macchie, senza l’uso di prodotti chimici come la candeggina.

Passata la Santa Pasqua e accantonata anche la Pasquetta, è giunto il momento di sistemare al meglio la cucina, soprattutto dopo i lauti banchetti di questo periodo. Con gli avanzi potremmo realizzare delle ricette di riciclo. Ad esempio, con il cioccolato delle uova potremmo preparare dei dolci eccezionali. E niente paura per quale chiletto messo su in quest’ultimo periodo, basta praticare la giusta attività fisica per recuperare la forma in poche settimane.

Dopo aver dato una bella pulita al forno e a tutti gli utensili che hanno popolato “lo scenario di guerra” delle festività pasquali, arriva il turno degli strofinacci. Utilissimi in cucina ma piuttosto facili da sporcare. Dunque, se vuoi avere strofinacci come nuovi serve conoscere i trucchetti giusti per recuperare tempo e ottenere risultati soddisfacenti.

Ovviamente, è inutile ricordare quanto la candeggina, in questi casi, ci faciliti il lavoro. Basta un pre-lavaggio con acqua e candeggina e un lavaggio standard a 40°C per eliminare la maggior parte delle macchie presenti sui tessuti. Tuttavia, per tutti coloro che non vogliono utilizzare prodotti chimici, in alcuni casi, che risultano anche troppo aggressivi, si consiglia qualche altra soluzione. Il web è pieno di strategie, consigli e piccoli trucchetti da mettere in pratica. Per pulire gli strofinacci abbiamo scovato i rimedi casalinghi più efficaci. Scopriamone di più.

Vuoi avere strofinacci come nuovi dopo le feste? Copia subito questi trucchi, non te ne pentirai!

Partiamo subito con un ingrediente molto utile in casa e che sta conquistando sempre più consensi: il percarbonato di sodio. Facilissimo da reperire, il percarbonato è favoloso nelle pulizie domestiche ma soprattutto per sbiancare il bucato ed eliminare le macchie, anche quelle più ostinate. Il percarbonato non ha bisogno di temperature alte per agire. Bastano 40°C per avere degli strofinacci come nuovi dopo un solo lavaggio. Per strofinacci molto sporchi si consiglia di effettuare anche un pre lavaggio immergendo in acqua bollente gli oggetti da lavare e aggiungendo mezzo bicchiere di percarbonato. Poi, lasciare in ammollo per 3 ore e procedere successivamente con un classico lavaggio in lavatrice.

Il vecchio metodo dell’aceto bianco resta tra i più amati sul web. ll motivo è molto semplice: la sua naturale azione sgrassante riesce a togliere le macchie dai tessuti senza troppa fatica. Per un risultato ottimale si consiglia di pretrattate la macchia, prima inumidendo il tessuto e poi strofinando sopra un panno in microfibra bagnato con delle gocce d’aceto.

Per far sbiadire le macchie dagli strofinacci da cucina molto gettonato è anche il sapone di Marsiglia. Immancabile nella pulizia del bucato, ma anche dei pavimenti. Sgrassa, profuma e manda via le macchie. Si consiglia di inumidire il tessuto e strofinare il panetto di sapone direttamente sulla zona più sporca. Lasciare agire pochi minuti e poi procedere con il lavaggio in lavatrice. Gli stracci non solo saranno puliti ma anche profumatissimi.

Infine, come “sostituto” della candeggina si può usare anche l’acqua ossigenata, soprattutto quando si tratta di tessuti bianchi. Applicare l’acqua ossigenata direttamente sulla macchia da pulire, poi con un panno in microfibra strofinare e poi procedere al lavaggio standard. Il risultato sarà sorprendente.