Glutei sodi e pancia piatta in poche settimane, è possibile? Ecco gli esercizi di Meghan Markle per ottenere un fisico da star

Paura della prova costume? Niente panico! C’è ancora tempo per mettersi in forma. Ovviamente, ricordiamo che la bellezza non si misura in circonferenza dei nostri fianchi e neanche con dei numeri sulla bilancia, tuttavia, allenare il corpo è fondamentale per vivere meglio e più in salute. Quest’oggi, scopriamo insieme il segreto di bellezza della duchessa di Sussex, Meghan Markle.

I personaggi famosi sono spesso fonte d’ispirazione. Bellezza e successo sono elementi distintivi che fanno di alcune persone dei veri e propri guru dell’argomento. L’ex attrice Meghan Markle di stile ne ha da vendere ed è per questo che è seguita e copiatissima. Dopo l’ultimo trend di primavera che sta conquistando il Mondo, Meghan ci stupisce ancora, svelando il segreto della sua invidiabile forma fisica.

Quale sport scegliere?

Uno stile di vita regolare, un’alimentazione controllata e meditazione sono alla base della sua quotidianità. Ma quale sport pratica la bella Meghan per allenare i muscoli e valorizzare la sua sihouette? L’affascinante Meghan ha dichiarato di praticare yoga e pilates da anni (discipline amatissime anche da Alessia Marcuzzi che ha svelato i suoi esercizi preferiti). Meghan svolge yoga tuttora, nonostante i rumors degli ultimi mesi che vociferano di una terza gravidanza in atto, (motivo per il quale metterebbe ancor più in dubbio la partecipazione di Harry e Meghan all’incoronazione di Re Carlo).

Ad ogni modo, allenare mente e corpo pare sia una priorità per Meghan. Un mantra tramandato a lei dalla madre, Doria Ragland, insegnante di yoga. Ma su quali esercizi si basa l’allenamento di Meghan? Ecco quali sono e come replicarli facilmente a casa.

Glutei sodi e pancia piatta in poche settimane con lo yoga vinyasa

Per avere un fisico magro e longilineo e la muscolatura forte e tonica, Meghan consiglia un allenamento ad alta intensità. Bisogna focalizzare l’attenzione sul rafforzamento dei muscoli più importanti per una buona postura.

Quali sono le posizioni più efficaci? Il vinyasa yoga è una disciplina che si presenta più moderna e dinamica rispetto allo yoga tradizionale. I movimenti sono più veloci e bisogna sincronizzarli con il respiro ed è proprio il legame tra movimento e respirazione il fulcro del vinyasa yoga. Questo sport si può praticare dovunque, nel salotto di casa o in palestra.

Per avere glutei sodi e pancia piatta in poche settimane, ecco le 4 posizioni più efficaci. Si comincia dal cane a faccia in giù: è una posizione detta “di riposo” e di collegamento tra sequenze. Il cane a faccia in su, invece, migliora la postura lavorando sui muscoli della schiena e sui glutei, rafforzando la colonna vertebrale. La posizione della barca tonifica gli addominali, le gambe e il collo. Secondo molti esperti è una posizione che favorisce la digestione e aiuta nella perdita di grasso addominale. Infine, la posizione sulla testa. Questa posizione, oltre ai muscoli e all’equilibrio, pare aiuti anche la circolazione e lavora sull’apparato digerente, diminuendone i disturbin e aumentando la capacità di concentrazione e del buon umore.