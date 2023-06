Gravidanza: capire se è maschio o femmina in anticipo con i metodi della nonna, del bicarbonato e dei Maya 

Se siete una coppia in attesa probabilmente non vedrete l’ora di conoscere il genere del nascituro. Ebbene ecco alcuni metodi della tradizione popolare che potranno aiutarvi nel capire se comprare un fiocco rosa o azzurro ancor prima della diciottesima settimana.

Solitamente l’ecografia che rivela il genere del feto è quella del secondo trimestre ma ci sono divertenti metodi che suggerirebbero anzitempo se sarà maschio o femmina. Ovviamente non c’è alcuna pretesa scientifica ma le nonne spesso sono infallibili. Vediamo dunque alcuni metodi della nonna per il gender reveal.

Gravidanza: capire se è maschio o femmina in anticipo: nausee, voglie e forma della pancia

Secondo uno dei metodi più conosciuti occorre guardare la forma della pancia per indovinare il genere del bambino. Secondo la cultura popolare italiana se la pancia è rotonda sarà una lei, se a punta sarà un lui. In Francia c’è una variante: se la pancia è piuttosto alta e guardando da dietro la futura mamma non si nota il pancione allora quest’ultima dovrebbe aspettare una femmina. Se invece la pancia è bassa allora dovrebbe essere maschio. Altro metodo riguarda le nausee mattutine: se la puerpera soffre molto di nausee allora sarà femmina. Il tipo di voglie sarebbero altro segno rivelatore infallibile secondo le nonne: voglia di salato indica un maschietto, voglia di dolce una femminuccia.

Il metodo dell’aglio e del partner in sovrappeso

Un vecchio trucco per capire prevede il ricorso ad alcuni spicchi di aglio. Consigliamo alla puerpera di non fare questa prova durante una giornata in cui è particolarmente attiva socialmente: dovrà infatti mangiare due spicchi d’aglio e se non si avverte nessun odore sgradevole nel sudore allora il nascituro sarà una bambina. Inoltre anche il partner potrebbe dare chiaro segno premonitore del genere del feto. Se infatti aumenta di peso, mette su qualche chiletto anche il papà del bimbo, allora il fiocco sarà rosa. Questo fatto viene riscontrato molte volte nel periodo della dolce attesa e si chiama “peso di simpatia”.

Il lato in cui si dorme e dei piedi gonfi

Altro test per conoscere in anticipo se sarà maschio o femmina consiste nel vedere il fianco su cui dorme la futura mamma. Se si tratta del lato destro allora potrebbe esser femmina, se sinistro potrebbe esser maschio. Persino il gonfiore dei piedi potrebbe predire il genere del bambino in grembo. Se i piedi della mamma si gonfiano spesso, partorirà un maschio.

Bicarbonato per stabilere se maschio o femmina

Il bicarbonato si usa un po’ per tutto ma che servisse anche per scoprire il genere del feto è davvero una scoperta. Il metodo prevede di utilizzare un bicchiere di plastica dove raccogliere qualche goccia di urina della puerpera. Occorre aggiungere due cucchiai di bicarbonato di sodio e vedere la reazione. Se si forma uno strato di schiuma il fiocco sarà azzurro. Ricordiamo che si tratta di metodi popolari senza pretese di veridicità.

I Maya

Secondo il popolo Maya basta confrontare l’anno di nascita della mamma con il mese di concepimento del bambino. Se entrambe le cifre sono dispari o entrambe pari sarà una bambina, se invece le cifre sono una dispari ed una pari allora sarà un bimbo.

Ecco un gioco divertente durante la gravidanza: capire se è maschio o femmina in anticipo con i metodi della nonna!