Vorresti fare il bagno ai Caraibi, ma non hai soldi? In Italia, esiste questa spiaggia che sembra un poster caraibico

I Caraibi rappresentano, per molti, il sogno di andare in un mare esotico, con spiagge indimenticabili. Solo che non tutti possono permettersele perché, tra volo aereo e albergo, una famiglia sfora il budget. Eppure, senza uscire dall’Italia, esistono tante spiagge caraibiche. Come questa, che sembra un poster da appendere al muro

“Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare” cantava Piero Focaccia. E tanti italiani, infatti, non lo faranno, tornando nello stesso lido degli ultimi anni. Magari, perché si sono fatti un bel gruppo di amici da rivedere ogni estate.

Oppure, ancora più probabile, perché le nostre tasche questo possono permetterci. Considerando anche che, nell’estate 2023 cominciata da qualche giorno, dovremo fare il conto con il caro ombrellone. Vero è che esistono località dove costeranno meno, però non è che si scappa più di tanto dai rincari dell’inflazione. Ecco perché, per evitare sorprese negli affitti delle case di vacanza, c’è chi ricorre a uno stratagemma che garantisce lo stesso prezzo per sempre.

Sono tante le spiagge in Italia che ricordano quelle zone ed ecco quali visitare

Vorresti fare il bagno ai Caraibi, ma non hai soldi? Non devi disperare. Se tu non potessi andare ai Caraibi, potresti portare i Caraibi da te. Basta andare in una delle tante spiagge italiane che li ricordano. Qualche esempio? Baia di Chia, in Sardegna, con tanto di fenicotteri rosa, in una natura ancora incontaminata.

Come non nominare, in Sicilia, la Riserva dello Zingaro e l’altrettanto celeberrimo San Vito lo Capo. Qui, si possono fare anche delle belle passeggiate e il mare, assolutamente trasparente e caraibico, è il degno coronamento di una giornata indimenticabile.

Vorresti fare il bagno ai Caraibi, ma non hai soldi? Basta andare in questa località della Puglia

Sono solo alcuni esempi, ma l’elenco potrebbe essere infinitamente più lungo. E poi ce n’è un’altra di spiaggia caraibica che val la pena visitare. Si trova in Puglia, praticamente al confine tra Lecce e Taranto. Famosa non solo per il suo Parco Naturale.

Qui si trova una sabbia dorata e, soprattutto, un mare cristallino che ricorda i Caraibi. Si tratta della spiaggia di Punta Prosciutto, nel Salento. Il comune di appartenenza è Porto Cesareo e ha la caratteristica di avere un fondale molto basso, perfetto per i bimbi.