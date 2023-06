Sono davvero tanti i vip che nel corso degli anni hanno preso a cuore la storia di Chico Forti. Da ultimo Marco Mazzoli, vincitore dell’Isola dei Famosi gli ha dedicato l’impresa riportando all’attenzione del grande pubblico la controversa e surreale vicenda giudiziaria.

Come ha ricordato Mazzoli, Enrico Forti, detto Chico, è detenuto negli Stati Uniti dal 1998 condannato al termine di un processo con molti punti oscuri. Forti è stato un grande campione di Windsurf a livello internazionale fino al 1987 quando per un incidente interruppe la carriera agonistica.

Il nostro connazionale si reinventa e diviene un produttore e videomaker di sport estremi. Sposa una ragazza californiana da cui avrà 3 figli. Nel 1999 inizia l’incubo di Forti, detenuto negli USA con l’accusa di omicidio al termine di un processo lampo di 24 giorni, basato sole prove circostanziali di cui successivamente è stata dimostrata la manomissione o l’infondatezza.

Marco Mazzoli gli dedica la vittoria all’Isola dei Famosi: ecco chi è Chico Forti e perché è detenuto negli Stati Uniti

I protagonisti principali della storia sono:

Anthony Pike proprietario, o per meglio dire, ex proprietario di un hotel ad Ibiza frequentato da vip negli anni ’80 ma poi decaduto;

proprietario, o per meglio dire, ex frequentato da vip negli anni ’80 ma poi decaduto; Thomas Knott, truffatore tedesco condannato in patria e grande amico di Pike e frequentatore dell’hotel di Ibiza;

condannato in patria e grande e frequentatore dell’hotel di Ibiza; Dale Pike, figlio di Anthony Pike.

Come Forti conosce questi personaggi? Knott era vicino di casa di Forti a Miami. Quando Anthony Pike viene a trovarsi in difficoltà economiche viene invitato a Miami da Knott e qui conosce l’Italiano. Knott e Pike cercando di vendere a Forti l’hotel di Ibiza, ma poi si scoprirà che Pike già non ne era più il legittimo proprietario. Si intuiscono quelli che sono gli estremi di una truffa ai danni di Forti. Entra però in scena il figlio di Pike, Dale, che si trova in Malesia, senza un soldo e costretto a lasciare il Paese in circostanze non chiare. Addirittura Pike e Knott convincono Forti a pagare il biglietto aereo a Dale per lasciare la Malesia e raggiungere il padre in Spagna.

Quel maledetto 15 febbraio del 1998

I Pike preannunciano a Forti che il 15 febbraio del 1998 sarebbero partiti alla volta di Miami (anche questa volta convincono Chico a sborsare i soldi del biglietto). Anthony Pike però non parte, solo Dale arriverà a Miami e viene chiesto a Forti di andarlo a prendere all’aeroporto e ospitarlo, pure a casa sua. Chico Forti conosce solo in quel momento Dale Pike il quale gli chiede di lasciarlo in un parcheggio di un ristorante dove amici di Knott lo stavano aspettando per trascorrere alcuni giorni insieme. Forti lascia Dale al parcheggio e lo vede salire su una Lexus bianca. Forti era di premura perché avrebbe dovuto andare a prendere il suocero, quindi lascia Pike e se ne va. Dale Pike viene ritrovato cadavere con due proiettili nella nuca poco distante dal parcheggio del ristorante.

Alcuni punti al limite del grottesco

L’accusa di Forti per prima cosa cambia 3 volte: smontata l’ipotesi dell’esecutore materiale dell’omicidio perché Forti era a casa con la famiglia nell’ora in cui è morto Dale Pike, si passa all’accusa di mandante. Smontata anche la seconda accusa, a Forti viene imputato l’omicidio di Pike per “averlo portato volontariamente all’appuntamento con il suo assassino”. A Forti non vengono letti i suoi diritti. Per far confessare Forti gli investigatori nelle primissime ore dopo il ritrovamento del corpo raccontano a Forti che anche il padre Anthony era stato ucciso.

Fra le molte cose che non tornano anche la più alta cauzione per reato di frode mai richiesta negli USA, 10 milioni di $. Nessuna indagine fu mai fatta sulla Lexus bianca. Ci sarebbe anche un collegamento con l’omicidio di Gianni Versace su cui Forti aveva girato un docufilm “ Il sorriso della Medusa” che avrebbe denunciato alcuni fatti inspiegabili sulla condotta della Polizia di Miami nelle indagini.

Ad oggi (dal 2021) si attende il rientro in Italia di Forti in base alla Convenzione di Strasburgo dato che il Governatore della Florida ha firmato per il trasferimento. Forti dovrà continuare a scontare la pena nel nostro Paese fino a che la battaglia legale non sarà conclusa. Nel frattempo Marco Mazzoli gli dedica la vittoria all’Isola dei Famosi.