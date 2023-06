Luglio comincia alla grande per Ariete e Vergine, ecco la classifica dell’oroscopo della settimana

Stufo di essere sempre quello sfortunato quando leggi l’oroscopo? Se sei di uno di questi segni finalmente avrai qualche soddisfazione! Fortuna, amore o soldi? Scopri cosa ti riserveranno le stelle!

Luglio parte con un nuovo sprint dando il via all’estate! Vacanze, sole, uscite con gli amici e tante cose da fare. È questo quello che l’oroscopo della settimana prevede per i nati sotto il segno dell’Ariete. Grande protagonista della prima settimana di luglio, ne vedrà delle belle. L’Ariete è da qualche mese che aspetta che la fortuna giri dalla sua parte. A febbraio avete avuto qualche piccola gioia, ma che non è durata abbastanza, vero? Finalmente i sacrifici di questi primi sei mesi dell’anno porteranno i loro frutti. Anche se la pazienza non è il vostro forte, siete stati bravi e ora verrete ricompensati.

Luglio comincia alla grande per Ariete e Vergine che avranno una fortuna sfacciata

Anche la Vergine può ritenersi soddisfatta di questo avvio d’estate ormai vicinissimo. Le vacanze che avete programmato con le amiche saranno tra le più indimenticabili di sempre. Un incontro passionale dopo i primi giorni vi lascerà il segno e sarà più di un flirt. Siete pronte a vivere dei momenti indimenticabili?

Oltre alla Vergine e l’Ariete, anche altri segni vivranno una settimana niente male. Lo Scorpione, per esempio, che nonostante sia ancora bloccato al lavoro avrà qualche sorpresa. Quando l’ufficio si svuota e si rimane in pochi possono nascere nuove amicizie o nuovi amori. Una persona che avete sempre sottovalutato vi farà ricredere e vi sorprenderà.

Neanche Il Toro e il Sagittario possono lamentarsi nel weekend del 1° luglio

Il Toro, il segno più testardo e determinato dello zodiaco ha già incontrato la sua nuova fiamma. Qualche settimana fa ha passato momenti incendiari con un bel Leoncino. Ora, quella storia che sembrava passeggera inizia a prendere sempre più forma. Se ti convinci a dargli una possibilità vedrai che passerai un’estate indimenticabile.

Finiamo con il Sagittario, grande giramondo, solare e sempre pronto a fare nuove amicizie. Questa volta non è l’amore che stai cercando, ma più uno scambio di idee e passioni condivise. Verrai soddisfatto e incontrerai la persona che cerchi in un posto davvero insolito.

Ecco, quindi, che luglio comincia alla grande per Ariete e Vergine, ma non saranno gli unici. L’estate, si sa, è il momento giusto in cui siamo molto più a nostro agio nelle relazioni. E allora, cosa aspetti a lanciarti e osare?