Volantino Lidl con le offerte più convenienti della settimana: ecco 7 articoli da giardino con prezzi da urlo

La settimana apre alla grande con il volantino Lidl. Sono tante le offerte a disposizione, su prodotti di ogni genere. Concentriamoci sugli articoli da giardino e vediamo quali sono i più convenienti nei prossimi giorni.

I supermercati Lidl sono sinonimo di risparmio, ma senza rinunciare alla qualità. Negli ultimi anni, infatti, si vedono più spesso sugli scaffali prodotti di marca, vicino a quelli da discount. La catena tedesca si fa notare per gli sconti e le promozioni che mette sotto gli occhi della clientela ogni volta. Sul loro volantino appaiono spesso occasioni allettanti per merce di ogni genere. Oggi vedremo cosa riserva la settimana dal 18 al 24 settembre per chi ha il pollice verde.

Ecco 7 prodotti del volantino Lidl con le offerte più convenienti della settimana

Se abbiamo un prato o delle piante di cui prenderci cura, sapremo quanto sia importante avere gli attrezzi giusti. Per fortuna, la gamma di strumenti in vendita da Lidl è eterogenea e ampia. Nella lista degli articoli da non farsi mancare ce ne sono alcuni che spiccano per utilità e convenienza. Il primo è il trituratore, soffiatore e aspiratore per foglie. Si può regolare su due livelli per numero di giri e la velocità dell’aria arriva a 270 km/h. È in vendita a soli 39,99 euro.

Passiamo quindi alla motosega a benzina, con un motore a due tempi e potenza a 2 kw. Ha un sistema di lubrificazione della catena automatico e si compra a 99 euro. Leggera e maneggevole è poi la sega da giardinaggio, che possiede una lama da 25 cm in acciaio al carbonio. Il costo è di 6,99 euro.

Occhio poi alla vernice per legno, ideale per ritoccare. Il barattolo da 5 l per noce o palissandro costa 17,99 euro. Ancora più economico è il gel protettivo per legno da 2,5 l, che salvaguarda le superfici per soli 11,99 euro. Il volantino Lidl con le offerte più convenienti della settimana mette in mostra anche il tagliasiepi elettrico. Ha una potenza di 600 watt e una lunghezza di taglio di 60 cm, al costo di 59 euro. Infine, spicca la batteria da 2 Ah con caricabatterie, al costo di 24,99 euro.

Come tenersi aggiornati su sconti e promozioni?

Nel fare la spesa il risparmio è importante. Per cercare gli sconti e le occasioni ci si potrebbe rivolgere ai volantini. Ma non solo: le tessere fedeltà sono un altro modo per conservare qualche euro nel portafogli. Iscrivendosi al programma di affiliazione, si possono accumulare punti e riscattare regali dal catalogo. Anche il servizio di geo profilazione, fornito da alcune app per il telefono, potrebbe fare al tuo caso. In sostanza, si tratta di un sistema integrato che consiglia i punti vendita economici più vicini a te.

(n.d.r. Trattasi di informazione a titolo gratuito)