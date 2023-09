Risparmiare in cucina: come utilizzare ingredienti in scadenza e alcuni piatti più economici e gustosi

Rincari e aumenti dei prezzi ti costringono a risparmiare? Ecco qualche trucco per portare in tavola piatti gustosi utilizzando prodotti vicini alla scadenza!

In questo periodo sempre più famiglie italiane si ritrovano a dover stringere la cinghia. I prezzi salgono sempre di più, i salari sono bassi e fare la spesa è sempre più caro. Per questo motivo quante volte hai comprato prodotti a prezzi stracciati ma che stavano per scadere? Non c’è nulla di più fastidioso di aprire frigo o dispensa e vedere che hai sprecato i tuoi soldi. Ma puntualmente ti ritrovi con tanti ingredienti e nessuna idea su come cucinarli. Non lasciare che finiscano nel bidone della spazzatura! Sai che puoi preparare piatti deliziosi e convenienti anche utilizzando ingredienti prossimi alla scadenza?

Risparmiare in cucina, combatti lo spreco e salva il portafoglio!

Cominciamo dalle verdure, perfette per l’inverno che sta per arrivare. Carote, sedano, cipolle, pomodori e verdure un po’ troppo mature sono perfette per preparare una deliziosa zuppa di riciclo. Basta tagliarle a dadini, farle cuocere in un brodo vegetale e aggiungere spezie a piacere. Se vuoi invece qualcosa di più consistente, aggiungi un po’ di riso e prepara un risotto. Hai del formaggio fresco in scadenza? Ottimo, usalo per insaporire e mantecare il risotto, vedrai che sapore.

Un grande classico della lotta allo spreco è sicuramente la frittata! Usa le uova in scadenza e fai una frittata, semplice o arricchita. Ci puoi mettere la verdura troppo molliccia per mangiarla cruda o anche salumi affettati da un po’. Taglia tutto a cubetti o listarelle, fai soffriggere e aggiungi le uova per una frittata economica e saporitissima. Se invece hai verdura a foglia appassita o leggermente scurita, puoi fare 2 cose. Stufarla e farne un pesto o una salsina, oppure mangiarla ad insalata con qualcosa di croccante.

Ma quanto ti costa, ecco alcuni dei piatti più economici per risparmiare

Ok, ora hai qualche idea su come utilizzare gli ingredienti prossimi alla scadenza e non sprecarli. Ma se vuoi davvero spendere poco e risparmiare devi anche considerare il costo della cottura. Ad esempio, un bel piatto di pasta riempie lo stomaco e gli ingredienti per prepararlo costano poco. Pensiamo ad una pasta aglio, olio e peperoncino, ad esempio. Ma hai mai pensato a quanto ti costa cucinarla sul fornello a gas o sul piano ad induzione? Ecco, se vuoi proprio risparmiare, evita la pasta secca e preferisci quella fresca. Uno dei formati di pasta più economici sono sicuramente gli gnocchi con burro e salvia. Il costo della spesa per prepararli e del consumo in bolletta? Neanche 2 € a persona!

Insomma, in conclusione per risparmiare in cucina puoi sempre comprare prodotti prossimi alla scadenza. Sono un ottimo investimento, li trovi sempre a prezzi stracciati al supermercato e puoi cucinarci ricette gustose.