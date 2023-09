Due big del Ftse Mib fanno perdere soldi ai propri azionisti: cosa fare con Poste Italiane e STMicroelectronics?

In una giornata molto incerta per l’indice italiano che ha visto chiudere le quotazioni invariate, due big del Ftse Mib fanno perdere soldi ai propri azionisti. Stiamo parlando di Poste Italiane e STMicroelectronics che hanno registrato perdite superiori all’1%. Cosa deve fare chi possiede in portafoglio queste due azioni? Lasciamo la parola all’analisi grafica.

Due big del Ftse Mib fanno perdere soldi ai propri azionisti, ma per Poste Italiane non è una novità. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Poste Italiane (MIL:PST) ha chiuso la seduta del 15 settembre a quota 10,18 €, in ribasso dell’1,12% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno le quotazioni di Poste Italiane non stanno certo brillando per la loro performance che è attualmente inferiore a quella del Ftse Mib (11% circa, contro 22% circa). Attualmente la situazione è abbastanza complessa in quanto le quotazioni sono sospese tra una proiezione ribassista (linea continua) e una rialzista (linea tratteggiata). Molto probabilmente, solo la rottura del primo ostacolo lungo uno di questi due scenari potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Ad esempio, i ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore 10,153 . Da notare che attualmente il prezzo di Poste Italiane è molto vicino a questo livello. Viceversa, solo una chiusura giornaliera superiore a 10,563 € potrebbe favorire una nuova partenza al rialzo. Da notare che quest’ultimo livello è particolarmente importante in quanto già in passato ha frenato l’ascesa del titolo.

I supporti resistono nonostante tutte e le azioni italo-francesi potrebbero ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 15 settembre a quota 41,33 €, in ribasso dell’1,02% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista, ma il supporto in area 40,82 € sta resistendo molto bene alle pressioni. Fino a quando questo livello continuerà a reggere ci potrebbero essere ottime probabilità di vedere le quotazioni scattare al rialzo. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 42,89 €.

Qualora, invece, dovesse cedere, allora il ribasso potrebbe proseguire secondo lo scenario mostrato in figura.

