Da Lidl trovi un giubbino in jeans a 14,99 €: ecco come abbinarlo 

Il giubbino in jeans è un grande classico della mezza stagione e nei punti vendita Lidl lo troviamo questa settimana ad un prezzo eccezionale di 14,99 €. Ecco alcuni abbinamenti supertrendy copiando gli outfit delle star.

Quest’anno il denim ha letteralmente spopolato: pensiamo alle gonne lunghe in jeans che sono state il tormentone estivo della moda. Se poi uniamo un nostalgico ritorno dello stile anni novanta, possiamo dire che il giubbino in jeans sarà il capo perfetto per il back to work. Vediamo però come abbinarlo con accostamenti talvolta insoliti ma davvero strepitosi.

Da Lidl trovi un giubbino in jeans a 14,99 €: è perfetto per l’ufficio

Molti pensano che il giubbino in jeans non sia elegante, ma dipende ovviamente da come lo abbiniamo. Se ad esempio indossiamo un jeans ascellare e t-shirt oversize in stile paninaro probabilmente non sarà la scelta migliore per andare in ufficio. Potremmo invece abbinarlo con un vestito a fiori con gonna a lunga e a ruota e un’indispensabile cintura in cuoio da abbinare a ballerine in tinta. Un esempio potrebbe essere l’abito Asos design con gonna a fasce a fiori giallo senape a 34,00 €. La rigidità del tessuto di jeans si sposa alla perfezione con la leggerezza del tessuto a fiori creando un contrasto di sicuro impatto.

Altra alternativa per l’ufficio è il più classico dei sottogiacca in microfibra bianco candido e morbidi pantaloni palazzo in maglina grigio perla oppure blu notte. Un ottimo modello sono i pantaloni Dad fit Tailored di Bershka in vendita a 29,90 € su Zalando. Il giubbino in jeans completa un look sportivo ma allo stesso tempo perfetto per la quotidianità. Il grigio e il blu nella loro formalità vengono ringiovaniti dal denim. Non dimentichiamo gli accessori: una cinturetta fine di colore bianco che richiami il top sarà il tocco finale del nostro outfit.

Per un aperitivo, un abbinamento boho chic

Se abbiamo ancora un colore dorato frutto di splendidi bagni di sole estivi, allora potremmo reinterpretare il giubbino in jeans con un miniabito candido che valorizzi l’abbronzatura. Il pizzo Sangallo è tornato di estrema attualità quest’estate ed inoltre possiamo ancora permetterci nelle giornate calde di sfoggiare abiti corti in cotone. Ecco allora una proposta per un happy hour o una serata informale con gli amici. Sotto al nostro giubbino in denim potremmo indossare un abito bianco o panna con gonna a balze e ruches. L’abito di Mango modello ricamato con maniche a palloncino a 59,90 è un valido esempio. Immancabili i camperos in color cuoio.

Con l’abito da sera

Il giubbino in jeans può essere indossato anche per un evento mondano o per una serata importante. Copiamo ad esempio il look dell’attrice Blake Lively che ha sdoganato il giubbino in jeans addirittura sul red carpet. Uno degli outfit sfoggiati dall’attrice vede l’abbinamento di un giacchino in denim ad un abito giallo a vita alta, ampio e lungo sino ai piedi. Se abbiamo un budget risicato possiamo puntare sull’abito lungo in crêpe di Conbipel a 25 €. Non dimentichiamo orecchini e borsa a cofanetto rigorosamente gialli in nuance. Da Lidl trovi un giubbino in jeans a 14,99 €: ecco come abbinarlo rendono all’ultima moda.

