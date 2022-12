Già stufi di pandoro e panettone? Ecco un dolce veloce e senza cottura con savoiardi e mascarpone

In questi giorni tutti avremo mangiato fette di pandoro e panettone e, di certo, ne avremo ancora altri in casa da aprire. Prima che i dolci natalizi ci vengano a noia, proviamo a variare un po’. Nelle prossime righe andremo a preparare un dolce veloce che non richiede cottura: la soluzione perfetta per gli ospiti dell’ultimo minuto.

Natale è ormai passato ma le festività sono appena iniziate. Tra pochi giorni ci sarà Capodanno e poi ancora l’Epifania. Tra un giorno di festa e l’altro, molti saranno comunque in ferie. Alcuni, dopo il Natale in famiglia (come da tradizione), approfitteranno per fare un viaggio in qualche località particolare. Altri ancora, faranno incetta di film e serie TV. Senza poi dimenticare che, un po’ ovunque, ci saranno eventi, spettacoli e mostre particolari. Insomma, è bene approfittare di questi giorni di relax per svagarsi un po’.

Le festività servono anche per riunirsi tutti a tavola

I giorni di festa sono sempre caratterizzati da grandi mangiate. Del resto, sono occasioni di convivialità. Ogni Regione ha specialità proprie. In fatto di dolci, Natale è sinonimo di panettone e pandoro. Sugli scaffali dei supermercati li abbiamo notati ormai da fine ottobre ma, da alcune settimane, stanno girando nelle case di tutti gli italiani.

Immancabile presenza nei pacchi regalo natalizi, sono un omaggio tra i più diffusi quando si vuole fare un presente ad una persona con cui non abbiamo legami particolarmente stretti. Risultato? Già a Natale, il dolce milanese e il cugino veronese cominciano ad uscirci dagli occhi! Tuttavia, i più golosi sapranno bene che ad un dolce è davvero difficile rinunciare. Inoltre, è doveroso offrirlo quando si hanno ospiti.

Già stufi di pandoro e panettone? Scopriamo un’alternativa apprezzata da tutti

Però, quando si hanno ospiti difficilmente si sbaglia con il tiramisù, intramontabile classico della pasticceria italiana. Nelle prossime righe andremo a vedere una preparazione dolce molto semplice che non richiede alcun tipo di cottura. Andremo infatti a preparare un dolce fresco e veloce.

Ingredienti necessari

Indossiamo il grembiule e mettiamoci all’opera. Utilizzeremo ingredienti semplicissimi e freschi.

Biscotti savoiardi q.b.;

q.b.; 250 g di mascarpone;

120 g di yogurt agli agrumi;

500 ml di panna vegetale;

100 g di succo di limone filtrato;

40 g di zucchero a velo;

50 g di zucchero;

scorza di limone q.b.;

q.b.; cioccolato bianco q.b.

Preparazione del dolce al limone, fresco, leggero e perfetto dopo cena

Anzitutto, mettere in una ciotola il mascarpone, lo yogurt, le scorze e lo zucchero a velo. Nel frattempo, in un’altra ciotola, montare la panna vegetale e poi unirvi 40 grammi di succo di limone. A questo punto, unire i due composti ed amalgamarli fra loro in maniera omogenea. Preparare la bagna mescolando dell’acqua con lo zucchero e il succo di limone rimanente. Gli ingredienti base sono pronti.

Non resta quindi altro da fare che comporre la torta, creando degli strati costituiti da biscotti intinti nella bagna al limone e farcitura a base di crema ai freschi profumi agrumati. Livellare per bene l’ultimo strato e decorare con riccioli di cioccolato bianco e un poco di scorza di limone.

Dunque, se si è già stufi di pandoro e panettone, questo sfizioso dolce fresco farà al caso nostro. Per un’ottima degustazione, farlo riposare in frigo per almeno 5 o 6 ore prima di servire.